Харис Џиновић објаснио шта значи да је ''превише давао''

Аутор:АТВ редакција
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Харис Џиновић поново је отворено говорио о бившој супрузи Мелини Арнолд, с којом је провео двије деценије у браку.
Након развода њихов однос се промијенио, а пјевач је рекао да данас немају контакт, чак ни када је ријеч о њиховој дјеци.
Џиновић се осврнуо на своју ранију изјаву "Ја сам крив што сам давао", објашњавајући да није говорио о новцу, већ о слободи коју је бивша супруга имала током њиховог брака.
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"Када сам рекао да сам превише давао, нисам мислио на финансијски дио, већ на слободу живљења. Могла је да оде кад хоће, да дође кад хоће, да путује гдје хоће, да троши колико хоће… Мислио сам на све, јако сам је волио", рекао је пјевач.
Додао је да у њиховом дому није било строгих правила нити забрана.
"У мојој кући није било 'не дам', 'не смијеш', 'не можеш', 'нећеш'. Нисам ни ја строг човјек, нити је она мени била строга жена", казао је Џиновић.
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Говорећи о њиховом разводу, пјевач је раније рекао да сматра како је Мелина једноставно пожељела другачији живот.
"Тако је дама хтјела, пардон, госпођа. Дама не може бити. Мислила је да на крају свијета има нешто боље, досадио сам јој вјероватно и ја. Није мали период 20 година брака", рекао је.
Истакао је да не жели кривити бившу супругу због одлуке да оконча брак.
"Не могу да кривим некога што више неће да буде са мном. Нећу те питати ни за разлог", рекао је Џиновић.
Џиновић је коментарисао и чињеницу да је Мелина након развода пронашла новог партнера за којег се недавно удала. На питање о њеном супругу, пјевач није желио улазити у поређења.
"Немам појма, вјерујте ми. То је моја прошлост и не занима ме. Прошлошћу не могу ни да разговарам, ни да калкулишем, нити да је мијењам", поручио је.
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