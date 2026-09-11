Удружења из Зворника потписала уговоре са Аутопутевима Српске

Аутор:Сања Трифковић
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10 корисника донација са подручја Зворника, међу којима су представници удружења грађана, удружења из области културе, културно-умјетничких друштава и вјерских институција, потписали су уговоре.
Средства су ово која ће бити од значаја за њихово даље функционисање.
"Хвала Аутопутевима Републике Српске на овим донацијама и подршци која ће много значити активизму наших удружења, за промоцију и развој наше заједнице", рекла је представница Примсион групе из Зворника Љубица Васиљевић.
"Свака помоћ нам је значајна, прије свега, јер смо скренули пажњу и што ово предузеће препознаје у нама добро организовано удружење. Надам се да ће и наредних година бити иста пракса", додао је представник КУД-а «Свети Сава» Зворник Драган Голић.
Јавни позив проведен је уз сагласност Владе Републике Српске, а средства су ове године добила сва удружења која су аплицирала и испуњавала услове јавног позива.
„Уважили смо сва удружења и институције које су аплицирале од Требиња до Новог Града, што значи да водимо рачуна о комплетној територији Републике Српске. Надам се да ће средства која су добили бити искориштена на домаћински начин, за добробит свих корисника, удружења и Републике Српске. Ми смо у обавези да помогнемо свима којима је помоћ потребна“, рекао је в.д. директора ЈП „Аутопутеви РС“ Радован Вишковић.
„То су све удружења и организације која дају значајан допринос друштвеном животу нашег града, који промовишу културу, спорт и образовање. Град Зворник такође издваја значајна средства за рад бројних удружења, а то ћемо, наравно, радити и у наредном периоду“, истакао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
На нивоу Републике Српске, средства су додијељена за укупно 257 удружења, за шта је из добити ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ издвојено више од милион КМ.
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