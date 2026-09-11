Будимир: Потребна нова полицијска станица у Оштрој Луци

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да постоји идејни пројекат изградње нове полицијске станице у Оштрој Луци и да је увјерен да ће Влада Српске ускоро подржати његову реализацију.
"Сигурно је да ћемо разматрати изградњу нове полицијске станице површине 537 метара квадратних и Влада Републике Српске ће сигурно подржати овај пројекат", рекао је Будимир новинарима након састанка са начелником општине Оштра Лука Душком Дошеновић и представницима Полицијске станице.
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Он је напоменуо да је Влада Републике Српске подржала и многе друге пројекте у овој општини и да је један од стратешких изградња водовода.
"Влада Републике Српске води рачуна о пограничним општинама Српске јер је важно да становништво овдје остаје и да не иде у веће градове", рекао је Будимир.
Он је навео да је на састанку било говора о безбједносној ситуацији на подручју општине Оштра Лука, које је оцијењено као задовољавајуће.
Будимир је истакао да се разговарало и о унапређењу рада полиције у овој полицијској станици, у којој ће у наредном периоду бити распоређен додатан број полицијских службеника.
Начелник општине Оштра Лука Душко Дошеновић изјавио је новинарима да је посјета Будимира од великог значаја за ову локалну заједницу.
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"Важно је да неко из Владе Републике Српске дође у посјету малој општини, јер то има велики значај за њен развој", навео је Дошеновић.
Начелник Полицијске управе Драган Милојица рекао је да су на састанку анализирани одређени пројекти који би требало да буду реализовани у наредном периоду.
"Добили смо два нова возила и још неке ствари од опреме за полицајце како би се олакшао њихов рад", истакао је Милојица.
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