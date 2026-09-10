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Хуманост на дјелу: У Мркоњић Граду прикупљене 23 јединице крви

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10.09.2026 13:47

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Добровољно давање крви Мркоњић Град
Фото: Srna

У акцији добровољног давања крви одржаној данас у Мркоњић Граду прикупљене су 23 јединице ове драгоцјене течности.

Хуманој акцији, одржаној у Културном центру "Петар Кочић", одазвала су се 32 даваоца.

Петар Митрић, секретар Општинске организације Црвеног крста која је организатор акције, рекао је да је евидентиран пораст броја суграђана којима је потребна крв.

Он је захвалио припадницима Полицијске управе Мркоњић Град и суграђанима који су се одазвали позиву да дају крв, као и добровољним даваоцима из општина Шипово и Рибник.

Митрић, који је данас крв дао 30. пут, ради у Црвеном крсту 30 година и активан је у многим хуманитарним акцијама, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

добровољно даривање крви

Мркоњић Град

добровољни даваоци крви

Црвени крст

Хуманитарна акција

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