Додик: Српска је непоколебљива, поносни смо на Минића и Цвијановићеву

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је стабилна, снажна и спремна да одговори на све политичке притиске и покушаје разградње њеног државотворног статуса, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик у Бијељини.
Додик је истакао да Српска гледа у будућност и ради на стратешким пројектима попут примјене најсавременијих технологија за управљање водама, али да неће ћутке посматрати агресивне иницијативе које долазе из Сарајева.
"Управо стижем, вјерујте ми, прије десет минута из Израела, гдје сам био претходна два дана. Не да бих се хвалио, него да бих неке ствари рјешавао. То је земља која има најбоље технологије везане за воду, а вода ће нам требати у годинама које долазе. Као одговорни политичари морамо одмах да се бринемо и да видимо шта да радимо", поручио је Додик.
Реагујући на иницијативе из Сарајева о евентуалном укидању ентитета и прекројавању БиХ на 10 кантона, Додик је поручио да је за Српску то неприхватљиво и послао јасно упозорење:
"Имате ви већ својих 10 кантона тамо у Федерацији, па се с тим бавите! А Републику Српску можете да заобиђете. Ви можете причати са нама и престати више да говорите о нама, већ да прихватите да смо реално изградили свој живот и реално одржали Републику, колико год ви и шта год ви хоћете."
Говорећи о учесталим нападима, судским процесима и покушајима да му се забрани политичко дјеловање и кандидатура, лидер СНСД-а је истакао да је циљ тих спрега слабљење институција Српске и одузимање основних демократских права српском народу.
Република Српска
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"Све је осмишљено да се пресуди Милораду Додику, да се стрпа у затвор и да му се забрани да се може кандидовати. Читав цивилизовани свијет каже да сваки човјек има право да бира и буде биран, само мени не дају! Јер се на то рачунало: срушите Милорада Додика, срушите коалицију, а то значи срушите Републику Српску", рекао је Додик и додао:
"Они хоће да ми мијењамо и вјеру, да мијењамо наше традиционалне начине како се живи и како се сахрањује. А за слободу се бори, јер је она борба за идентитет, за писмо, културу, крсну славу и наш начин живота. Ми се боримо сваки дан за то."
Додик се посебно осврнуо на спољне притиске и уплитање британских дипломата у унутрашње односе у БиХ, подсјећајући на историјску улогу Велике Британије на овим просторима и широм свијета.
Република Српска
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"И онда је скочила она једна из Британије, специјални изасланик за Балкан, и она нама прича о толеранцији и миру. Она оптужује Србе за геноцид! Ако је ико направио геноцид, направили су Британци серију геноцида, преполовили су цивилизацију, све су покрали, а сад би да се овдје нешто питају. Ми морамо да бранимо себе, свој начин живота и своју слободу", подсјетио је Додик.
Истичући да већ четврт вијека улаже своје искуство у изградњу и заштиту Српске, Додик је подвукао да ниједна функција ни појединац не могу ништа урадити без снажне подршке народа и стабилности коалиционих партнера.
"Првенствено смо заступали наше ставове на ономе што јесте народна воља. Да није било добре воље овог народа и свих наших коалиционих партнера, нико од нас не би могао ништа да уради. Не би то могао нико живи урадити", казао је Додик на трибини у Бијељини.
Предсједник СНСД-а је посебно нагласио подршку кандидатима ове странке, истичући да су то остварени људи спремни за све изазове.
" Доктори, и други људи оставрени у својим дјелатностима, својим животима. Спремни да се боре за Српску и овај народ. Сви они знају шта су изазови. Ја се ту сада поред имена Милорад Додик зовем и подршка. Ја њих подржавам јер су дио мојих рјешења и мојих приједлога које смо у партији изградили, изњеговали кроз наше структуре, наше организације. Зато СНСД и јесте најозбиљнија политичка партија, а будућност друштва се заснива на озбиљности", додао је Додик.
На предизборној трибини СНСД-а у Бијељини званично су представљени и кандидати ове странке за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
Бијељина заслужује снажну подршку институција Републике Српске. Проблеми који годинама стоје морају бити ријешени и морамо окупити људе који имају знање, вољу и одговорност да то ураде.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 9, 2026
Ми смо овдје своји на своме. Ми смо Република Српска и наша снага је у нашим људима, нашој… pic.twitter.com/rYL454clg5
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