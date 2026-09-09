Снажно невријеме погодило Лакташе: Вода улазила у куће, реаговали ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
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Лакташе је данас у послијеподневним часовима погодило снажно невријеме које је донијело обилну кишу, грмљавину, али и лед.
Након интензивних падавина, вода је мјештанима ушла у куће након чега су интервенисали ватрогасци.
Насеље Јакуповци на подручју Лакташа је због олујног невремена остало без електричне енергије.
Друштво
Олујно невријеме паралисало Бањалуку: Снажан вјетар и грмљавина затекли грађане
Подсјећамо, огромно невријеме праћено јаким ударима грома и разорним вјетром погодило је данас Републику Српску.
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