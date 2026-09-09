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Снажно невријеме погодило Лакташе: Вода улазила у куће, реаговали ватрогасци

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09.09.2026 18:34

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Јако невријеме праћено ледом погодило је данас Лакташе, 09.09.2026.
Фото: Magdalena Gligić/ATV

Лакташе је данас у послијеподневним часовима погодило снажно невријеме које је донијело обилну кишу, грмљавину, али и лед.

Након интензивних падавина, вода је мјештанима ушла у куће након чега су интервенисали ватрогасци.

Насеље Јакуповци на подручју Лакташа је због олујног невремена остало без електричне енергије.

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Подсјећамо, огромно невријеме праћено јаким ударима грома и разорним вјетром погодило је данас Републику Српску.

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Тагови :

Лакташи

невријеме

лед и град

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