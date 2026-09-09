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Свечана академија у Станарима, присуствују Минић и Стевандић

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09.09.2026 12:54

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Свечана академија у Станарима, присуствују Минић и Стевандић
Фото: RTRS

У Станарима је, минутом ћутања за све преминуле српске војсковође, почела свечана академија у част обиљежавања Дана општине, којој присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић.

Свечаности присуствују и начелник Одјељења за основно васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе Републике Српске Енеа Хотић, директор Републичког педагошког завода Слађана Танасић, делегације дипломатског кора из Србије и Русије.

Присутни су и начелник општине Александар Ристић, предсједник локалног парламента Здравко Јотић, локални одборници, представници сусједних градова и Тополе из Србије, као и представници "Електране" Станари, свештенство и други гости.

На свечаној сједници у Центру за културу биће уручена признања и награде заслужним појединцима, колективима и установама.

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Тагови :

Станари

Саво Минић

Ненад Стевандић

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