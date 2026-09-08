Херцеговци се гуше у диму, ваздух загађен

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Густ дим и непријатан мирис шири се ових дана југом Српске. Посљедице вишемјесечних пожара који су опустошили све пред собом, стигли су и до плућа Херцеговаца.
Ваздух у Требињу јутрос је био изузетно загађен, кажу то званични подаци. Поједини параметри биљеже повећане вриједности.
"08.09.2026. године у периоду од 00 до 9 часова су знатно повећане сатне вриједности суспендованих честица (ПМ 10) и суспендованих честица (ПМ 2,5). Такође у периоду од 03.09-08.09.2026. године прекорачена је циљна вриједност приземног озона О3 која према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) за максималну дневну осмочасовну средњу вриједност износи 120 микрограма по кубном метру (не смије се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мјерења) прекорачена је 2 дана", казала је начелник одјељења за животну средину у Републичком хидрометеоролошком заводу Ранка Радић.
Тешко дишемо, жале се јужњаци пред камером АТВ-а.
"Тешко је и ружно. Ево нас ко у Сарајеву да смо. Загађено је. Да ако падне киша да ово погаси", "Смета ми, али шта да се ради. Једноставно је то нешто против чега не можемо, то је природа", "Да ли вама тешко пада овај ваздух? Тешко је још мени старој", "Ваздух је грозан, тешко дишем од самог јутра", рекли су.
Неки су данас стизали до Одјељења за пулмологију требињске Болнице. Пацијенти кажу да отежано дишу и кашљу.
"Утиче на све, а највише на људе који иначе имају проблема са дисањем и који имају алергије. То су астматичари и они долазе код нас на одјељење и управо их је неколико било данас на прегледу који су се жалили на дим", рекла је специјалиста пнеумофтизиолог Душанка Мићуновић Јовановић.
Стручњаци савјетују да ових дана смањимо боравак на отвореном простору, а ако већ морамо кажу да носимо маске.
Херцеговци се већ годинама током љета гуше у диму. Само ове године од пожара страдале су бројне биљне врсте. Екосистем је уништен, а требаће деценије да се опорави.
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