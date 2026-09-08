Угашен пожар у селу Корита

Аутор:АТВ редакција
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Билећки ватрогасци угасили су пожар на подручју села Корита и настављају да прате ситуацију, рекао је Срни командир билећке Територијалне ватрогасне јединице Радомир Радмиловић.
Радмиловић је изразио наду да ће пожарне линије остати мирне.
Он је додао да ситуацију на пожаришту прате и мјештани.
Ситуација са пожаром у селу Корита била је тешка протеклог викенда, када се ватра проширила на све стране према засеоцима Хоџићи, Долуше и Брестице.
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