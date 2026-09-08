Logo

Угашен пожар у селу Корита

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 09:03

Коментари:

0
Билећа пожар ватра
Фото: ATV

Билећки ватрогасци угасили су пожар на подручју села Корита и настављају да прате ситуацију, рекао је Срни командир билећке Територијалне ватрогасне јединице Радомир Радмиловић.

Радмиловић је изразио наду да ће пожарне линије остати мирне.

Он је додао да ситуацију на пожаришту прате и мјештани.

Ситуација са пожаром у селу Корита била је тешка протеклог викенда, када се ватра проширила на све стране према засеоцима Хоџићи, Долуше и Брестице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Билећа

Ватрогасци

Коментари (0)

Прочитајте више

Пожар у Дрвару.

Градови и општине

Пожари у Дрвару на само 500 метара од кућа, очекујемо помоћ из Бањалуке и Лакташа

4 ч

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

Регион

Апокалиптичан снимак из Црне Горе: Пожар гута све пред собом, од дима се једва назире пут

5 ч

0
Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

БиХ

Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

16 ч

0
Пожар у билећким селима.

Градови и општине

Пожар у билећким селима под контролом: Ситуација стабилнија након тешке ноћи

20 ч

0

Више из рубрике

Пожар у Дрвару.

Градови и општине

Пожари у Дрвару на само 500 метара од кућа, очекујемо помоћ из Бањалуке и Лакташа

4 ч

0
Фоча

Градови и општине

"Фоча је центар нашег региона"

4 ч

0
Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.

Градови и општине

Мандић: Погодује нам временска прогноза

4 ч

0
Пожар у Дрвару.

Градови и општине

На подручју Прекаја у Дрвару проглашено стање природне несреће

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима