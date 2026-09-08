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Мандић: Погодује нам временска прогноза

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08.09.2026 08:13

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Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.
Фото: ATV

О туристичкој сезони у Фочи говорио је за АТВ Младен Мандић из Туристичке организације Града Фоча.

"Критички подаци показују да имао исти број или мало већи број у Фочи као прошлих година, с тим што нама погодује ова прогноза временска. Па нам говори да ће нам више људи бити ове године крајем љета односно почетком јесени", рекао је Младен Мандић, Туристичка организација Града Фоча.

Према његовим ријечима временска прогноза показује да се очекује више гостију преко зиме. Највећи показатељ великог броја туриста у Фочи јесу рафтинг кампови.

"Они имају велики број гостију који долази најчешће викендом. Највише их долази из Србије. Највише долази Чеха, Пољака, Нијемаца, Аустријанаца и слично али највише из Србије", каже Мандић.

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Тагови :

Фоча

туристи

туристичка сезона

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