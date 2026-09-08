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Пожари у Дрвару на само 500 метара од кућа, очекујемо помоћ из Бањалуке и Лакташа

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08.09.2026 08:58

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Пожар у Дрвару.
Фото: Општина Дрвар

На подручју мјесне заједнице Прекаја у општини Дрвар проглашено је стање природне несреће због наглог ширења пожара, усљед којег је дошло до угрожавања и оштећења имовине, породичних кућа, помоћних објеката, пољопривредног и шумског земљишта.

Пожар који је синоћ дјелимично локализован, каже начелница Дрвара, Душица Рунић, током ноћи се поново разбуктао.

Врши се мобилизација расположивих снага цивилне заштите, а по потреби и грађана, ради пружања помоћи угроженом становништву и извршавања задатака заштите и спашавања.

"Већ четврти дан се боримо са ватреном стихијом, пожари су букнули у селу Савићи, гори 200 хектара високе шуме између Дрвара и Гламоча" навела је Рунићева у Јутарњем програму РТРС

Велики број мјештана тренутно гаси пожаре, каже Рунићева и додаје да током дана очекује помоћ ватрогасних екипа из Лакташа и Бањалуке.

"У суботу су изгорјели стамбени објекти на самој граници Дрвара према Гламочу. Тренутно је ватра на 500 метара од кућа у Дрвару", истакла је Рунићева.

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Тагови :

Дрвар

Душица Рунић

Ватрогасци

ватра

Помоћ

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