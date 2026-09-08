Logo

Трагедија у БиХ: Ватрогасац преминуо након гашења шумског пожара

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 09:58

Коментари:

0
Трагедија у БиХ: Ватрогасац преминуо након гашења шумског пожара
Фото: Facebook/Tuzlanski vatrogasci, Envato/africaimages

Ватрогасац Професионалне ватрогасне јединице Тузла преминуо је јуче након интервенције.

Ватрогасцу је позлило након интервенције на гашењу шумског пожара у тузланском насељу Грабовица. Упркос пруженој помоћи, преминуо је, а према незваничним информацијама, највјеројатнији узрок смрти био је срчани удар, потврђено је за РТВ Слон.

Пожари су претходних дана били активни на неколико локација у Тузланској жупанији.

Дрвар

Градови и општине

Пожари у Дрвару на само 500 метара од кућа, очекујемо помоћ из Бањалуке и Лакташа

Пожар који је протеклих дана захватио шумско подручје на Хусину код Тузле активан је и данас, а ватра се приближава насељеном подручју и господарским објектима у Улици Звонка Церића.

УКЦ РС

Хроника

Незгода у Новом Граду: Малољетник пао са електричног тротинета, завршио у УКЦ Српске

Ватрогасци су протеклих дана више пута интервенисали на подручју Хусина гасећи пожаре. Додатни проблем представља тешко приступачан терен, због чега је ватрогасним возилима и екипама отежан долазак до појединих дијелова пожаришта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тузла

ватрогасац

преминуо

пожар

срчани удар

Коментари (0)

Прочитајте више

Начелница Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине Сања Бијеловић изјавила је данас да је, упркос рекордно ниском водостају Дунава, микробиолошка ситуација на подручју Новог Сада стабилна и да је ризик по здравље купача мали до умерен, али да су неопходни опрез и одговорно понашање. Она је за Тањуг навела да Институт свакодневно контролише квалитет воде на новосадском купалишту Штранд, док се на осталим купалиштима узорковање обавља једном седмично, као и на додатним локацијама у Јужнобачком округу.

Хроника

На обали Дунава пронађено тијело мушкарца

3 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Родитељима 200 КМ мјесечно за продужени боравак дјеце: Ево ко може да оствари право

3 ч

1
Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

Друштво

Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

3 ч

0
Луција Шишић

Сцена

Умрла мисица Луција Шишић (22)

3 ч

0

Више из рубрике

Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

Друштво

Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

3 ч

0
писање читање школа ученик ђак

Друштво

УНЕСКО објавио поражавајуће податке: Ево колико је неписмених људи на свијету

3 ч

0
beba porodilište

Друштво

У Српској рођено 16 беба

5 ч

0
Црква је хришћанска вјерска грађевина намјењена вршењу богослужења и вјерских обреда, а такође представља и заједницу свих хришћанских верника

Друштво

Славимо Светог Адријана, Наталију и Владимирску икону Богородице: Овај дан крије невјероватну причу!

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

12

52

Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима