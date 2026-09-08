Трагедија у БиХ: Ватрогасац преминуо након гашења шумског пожара

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасац Професионалне ватрогасне јединице Тузла преминуо је јуче након интервенције.
Ватрогасцу је позлило након интервенције на гашењу шумског пожара у тузланском насељу Грабовица. Упркос пруженој помоћи, преминуо је, а према незваничним информацијама, највјеројатнији узрок смрти био је срчани удар, потврђено је за РТВ Слон.
Пожари су претходних дана били активни на неколико локација у Тузланској жупанији.
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Пожар који је протеклих дана захватио шумско подручје на Хусину код Тузле активан је и данас, а ватра се приближава насељеном подручју и господарским објектима у Улици Звонка Церића.
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Ватрогасци су протеклих дана више пута интервенисали на подручју Хусина гасећи пожаре. Додатни проблем представља тешко приступачан терен, због чега је ватрогасним возилима и екипама отежан долазак до појединих дијелова пожаришта.
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