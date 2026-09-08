Родитељима 200 КМ мјесечно за продужени боравак дјеце: Ево ко може да оствари право

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је све родитеље који имају право да искористе могућност да се пријаве за републичку субвенцију за смјештај дјеце у продуженом боравку.
Поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које Кабинет предсједника Републике представља права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској, Минић је изјавио Срни да је једна од тих мјера и републичка субвенција за смјештај дјеце у продуженом боравку, те да већ од 1. септембра родитељи могу поднијети захтјев Дјечијем фонду Републике Српске, на основу којег Влада обезбјеђује мјесечну субвенцију од 200 КМ за боравак дјеце у приватним продуженим боравцима.
"Свјесни смо да родитељима није лако да ускладе посао, породицу и све обавезе које носи свакодневни живот. Посебно је тешко када дијете заврши наставу, а још није довољно велико да само остане код куће. Тада родитељи траже најбоље и најсигурније рјешење за своје дијете, а продужени боравак је свакако једно од њих.
Зато желимо да родитељима олакшамо бар дио те бриге о дјетету. Обезбиједили смо 200 КМ мјесечне субвенције, како би трошак за породице био мањи и како би родитељи знали да у овоме нису сами, да су републичке институције уз њих", нагласио је Минић за Срну.
Док радимо на томе да проширимо мрежу продужених боравака у нашим основним школама, каже предсједник Владе, субвенције за приватне продужене боравке видимо као конкретну и непосредну помоћ породицама којима је она сада потребна.
"Наш циљ је да у будућности што више наших школа има услове да пружа услугу продуженог боравка. Данас је ситуација различита – неке школе могу да обезбиједе боравак и за ученике до трећег разреда, док друге, због недостатка простора, ту могућност имају само за прва два разреда, а неке је, нажалост, уопште немају", рекао је Минић.
Он је нагласио да ће зато Влада Српске у наредном периоду наставити да ради на проширењу капацитета школа, јер желе да родитељи буду мирнији, а да дјеца имају сигурно и пријатно мјесто у којем ће провести вријеме након наставе.
"До тада, субвенције за приватне продужене боравке представљају начин да помогнемо одмах, тамо гдје је помоћ најпотребнија – породицама које сваког дана брину о својој дјеци и труде се да им обезбиједе најбоље услове за одрастање, а што је циљ и Владе Републике Српске, јер дјеца су и наша брига и желимо да им обезбиједимо најбоље услове за одрастање у својим локалним заједницама и својој Републици Српској", истакао је предсједник Владе Саво Минић.
Према одлуци Владе Републике Српске, субвенције се реализују посредством Дјечијег фонда Републике Српске, а пријаве се могу поднијети у подручним јединицама Дјечијег фонда, преноси Срна
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