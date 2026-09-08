Logo

Срдачна добродошлица за Додика и Тришић Бабић у Израелу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 06:47

Коментари:

7
Милорад Додик и Ана Тришић Бабић у Израелу
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик рекао је да је стигао у Израел гдје су он и в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић дочекани као истински пријатељи.

"И вечерас, као и сваки пут, Израел нас је дочекао као истинске пријатеље. Срдачна добродошлица", написао је Додик на Иксу.

Он је додао да се сутра очекују бројни разговори о сарадњи и унапређењу односа.

Подсјећамо, Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, као и Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Ана Тришић Бабић

Израел

посјета

Република Српска

Коментари (7)

Више из рубрике

Гроб генерала Војске Републике Српске Раткла Младића.

Република Српска

Гроб генерала Младића прекривен вијенцима

12 ч

1
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

Вјечни спомен генералу: Како су саборци и војници говорили о Ратку Младићу

13 ч

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик сутра у Јерусалиму

13 ч

8
Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац

Република Српска

Срђан Кевац: Навикли смо на притиске, поносан сам на екипу АТВ-а

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

32

"Фоча је центар нашег региона"

08

31

И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

08

19

Меч милијардерки на УС Опену, богатије су од Ђоковића, Федерера и Надала

08

14

Снимак скривене камере због које је Др Иги згрозио јавност

08

13

Мандић: Погодује нам временска прогноза

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима