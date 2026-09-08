Срдачна добродошлица за Додика и Тришић Бабић у Израелу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је стигао у Израел гдје су он и в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић дочекани као истински пријатељи.
"И вечерас, као и сваки пут, Израел нас је дочекао као истинске пријатеље. Срдачна добродошлица", написао је Додик на Иксу.
И вечерас, као и сваки пут, Израел нас је дочекао као истинске пријатеље.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 7, 2026
Срдачна добродошлица, а већ сутра бројни разговори о сарадњи и унапређењу наших односа. pic.twitter.com/dHBwU3XKKb
Он је додао да се сутра очекују бројни разговори о сарадњи и унапређењу односа.
Подсјећамо, Додик у Израелу борави као почасни гост поводом обиљежавања десет година од смрти Шимона Переса, једног од најзначајнијих израелских политичара и државника.
У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, као и Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
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