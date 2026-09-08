Спалети у новим проблемима: На кога уопште може рачунати у наставку сезоне?

Аутор:АТВ редакција
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Јувентус се суочио с још једним великим ударцем због повреде, јер кепитен Мануел Локатели мора на операцију вањског менискуса.
Локатели се повриједио током недјељног ремија с Миланом, а према писању TuttoSporta, додатни прегледи су потврдили да је оперативни захват неизбјежан.
Ова повреда ствара озбиљне главобоље Лучану Спалетију у везном реду. Јувентус већ не може рачунати на Кефрена Турама, за којег се очекује да ће паузирати све до 2027. године након операције, док је Вестон Мекени пропустио посљедње двије утакмице.
Ново појачање Пејп Сар такође није био у конкуренцији против Милана, након што је стигао из Тотенхема с лакшом повредом мишића и без довољно припрема.
Спалети би се због тога могао окренути подмлатку, односно младом тиму, гдје је међу играчима који конкуришу за прилику у првом тиму и Овусу.
Проблема с повредама има и у осталим линијама тима. Кенан Јилдиз би се требао вратити тек након новембарске репрезентативне паузе због операције стопала, док Џеф Екатор и Хуан Кабал морају паузирати још око мјесец дана.
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