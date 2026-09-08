И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

Аутор:АТВ редакција
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ЕУ се још увијек опоравља од побједе крајње десничарске Алтернативе за Њемачку на покрајинским изборима, а стиже јој још једно упозорење, и то из Француске. Лидер десничарске странке Национално окупљање Жордан Бардела најављује хаос.
Наиме, Бардела је изјавио да Француска, уколико његова странка дође на власт, више неће бити „улаз за илегалне миграције у Британију“, најављујући истовремено споразум са лидером британске странке Реформ УК Најџелом Фаражом о враћању миграната који преко Ламанша стижу у Велику Британију.
Бардела је, у интервјуу за британски „Телеграф“ током конференције Реформ УК у Бирмингему, рекао да споразум предвиђа да Британија пресреће чамце са мигрантима у Ламаншу, док би Француска прихватала њихов повратак, уз настојање да они потом буду враћени у земље поријекла.
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„Граница између Француске и Велике Британије није у Калеу. Она је у Ментону, између Француске и Италије. Она је у Лампедузи. Она је у Грчкој. Она је на улазним тачкама Европске уније“, рекао је Бардела.
Према његовим ријечима, рјешавање проблема малих чамаца захтијева промјену европског система миграција, односно спречавање илегалних улазака у ЕУ, а не само враћање миграната који су већ стигли до Британије.
„Ако Француска поврати контролу... ако успијемо да заштитимо наше границе... онда се питање малих чамаца више неће појављивати“, додао је.
Бардела је најавио да би први велики потез Националног окупљања након доласка на власт био уставни референдум о миграцијама.
Међу предложеним мјерама навео је укидање аутоматског стицања држављанства по основу рођења у Француској, давање предности француским држављанима код социјалних давања и систематско протјеривање страних држављана осуђених за кривична дјела.
Говорећи о легалним миграцијама, Бардела је рекао да подржава модел који повезује усељавање са економским растом, уз услов да се досељеници интегришу, науче француски језик и прихвате француску културу.
Критиковао је политику мултикултурализма у Великој Британији, наводећи да Француска заговара асимилацију.
„Овдје у Британији је: дођите какви јесте. У Француској је: постаните оно што смо ми“, рекао је Бардела.
Говорећи о односима са Марин ле Пен, која према анкетама тренутно има водећу позицију уочи предсједничких избора, Бардела је рекао да она припрема кандидатуру за предсједницу Француске, док се он припрема да постане предсједник владе.
„Радимо заједно, руку под руку, како бисмо Французима понудили алтернативу послије деценије Емануела Макрона“, рекао је Бардела.
Он је позитивно говорио о италијанској премијерки Ђорђи Мелони, док је за америчког предсједника Доналда Трампа рекао да је промјенљивог расположења и ставова, али да досљедно настоји да штити америчке интересе.
„У свијету који се обликује, да бисте били поштовани, морате да будете снажни и моћни. Свијет који долази не прашта наивност“, поручио је Бардела.
Он је оцијенио да је његова највећа бојазан могућност да „исламисти преузму власт“ и додао да би, уколико постане предсједник будуће владе, забранио међународну исламистичку организацију Муслиманско братство и уврстио је на француску листу терористичких организација.
„Њихова амбиција није да се одвоје од наших друштава, већ да их освоје“, додао је.
Посебно је истакао значај нуклеарне енергије за француску економију и критиковао прописе ЕУ за које тврди да су умањили конкурентску предност Француске у производњи електричне енергије.
Бардела је рекао да Национално окупљање више не заговара излазак Француске из ЕУ, али жели „драстично слабији Брисел“.
На питање да ли ће геополитичке околности захтијевати већу сарадњу са ЕУ, укључујући област одбране, одговорио је одречно, преноси Танјуг.
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