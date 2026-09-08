Полицију наводио на погрешну адресу, па се 5 сати није јављао: Нови детаљи убиства

Аутор:АТВ редакција
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У једној кући на Вождовцу пронађено је тијело М. Р. (29) у локви крви, а његов познаник Н. Р. (43) признао је да га је убио. Како се сазнаје Н. Р. је звао полицију већ око поноћи, али је полицијске службенике и Хитну помоћ наводио на погрешну адресу!
Он је потом био недоступан све до око пет сати ујутру, а када је поново постао доступан, полиција га је контактирала и тада је утврђена тачна локација на којој се налази.
Н. Р. је био повријеђен, а полицији је рекао да га је М. Р. први напао ножем, наневши му више повреда, након чега му је отео нож и повриједио га.
Њему је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће, из кривичну пријаву за кривично дјело убиство, бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.
"Њих двојица су сједили и заједно пили коњак, када је дошло до свађе, а потом и физичког сукоба. Сумња се да је М. Р. током туче забо нож Н. Р. у груди, усљед чега је највјероватније насмрт искрварио, те љекари по доласку на лице мјеста нису могли да му помогну. Током увиђаја је пронађен нож за који се сумња да је њиме извршено убиство", наводи извор.
Тијело убијеног изнијето је из куће у врећи тек нешто прије 10 сати, што указује на то да је увиђај трајао сатима.
Убијени младић живио је у кући као подстанар, те је власник стана морао да иде у полицијску станицу да да изјаву.
"Током ноћи ништа нисмо чули, сви су спавали. Пробудила нас је полиција. У моју кућу је дошао инспектор и питао ме је да ли сам нешто чуо. Рекао сам му да нисам, јер сам спавао. Не познајем убијеног младића и немам представу шта је могло да се догоди. Дјеловао ми је као темпераментан момак који понекад воли да попије, али нисмо се дружили, већ смо само ћаскали у пролазу. Сазнао сам да је из Алексинца и да је дошао у Београд прије неких мјесец дана како би радио, а запослио се негдје на грађевини", рекао је комшија за Курир.
У кући је кобне ноћи са двојицом мушкараца наводно била и руска држављанка, дјевојка осумњиченог Н. Р. Она је наводно из куће отишла око 22 сата, односно непосредно прије него што је дошло до свађе која се завршила кобно.
(Телеграф)
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