Нафтни шок на Блиском истоку: Јеменски Хути спустили саудијски извоз на десетогодишњи минимум

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Десетине пројектила експлодирало је по мјестима на којима су била паркирана возила натоварена наоружањем за снаге јеменске владе. Истовремено, ракете које су падале по рафинерији Џинза, свеле су извоз саудијске нафте на три милиона барела дневно, односно најмање у претходних десет година. Стотине мртвих у новом рату ривалских јеменских влада.
Јуриш на Баб ел Мандеб, како је названа нова офанзива јеменских Хута, изазвала је надубљу кризу у овом дијелу Бликог истока још од примирја које су прије 12 година издејствовале Уједињене нације и запријетила да додатно закомпликује ионако крхко свјетско тржиште енергената.
Штета коју су изазвали пројектили које су на саудијску рафинерију Џинза испалили јеменски Хути још се процјењивала када се појавила вијест да је извоз нафте из Саудијске Арабије, током августа, пао на најнижи ниво у посљедњих десет година, те да је са 4,3 милиона барела дневно у јуну, сведен на свега три милиона барела у августу.
Хути су нафтна постројења на сјеверозападу Саудијске Арабије гађали и прошлог мјесеца, када је, на извјесно вријеме, заустављена производња.
Значај рафинерије Џинза и луке Јанбу драматично је порастао од почетка рата између Америке и Ирана и посљедица које је овај сукоб имао на пловидбу танкера кроз Ормуски мореуз.
Блокада Ормуза потпуно је онемогућила транспорт саудијске нафте из Персијског залива, па су власти у Ријаду извоз преусмјериле ка капацитетима на Црвеном мору, све док и овај канал нису угрозили Хути.
Нове тензије озбиљно су узнемириле купце саудијске нафте, па Саудијци, сада, разматрају могућност да овај енергент достављају танкерима који ће пловити око Рта добре наде, или маршрутом која је бар 5.000 километара дужа од постојеће.
Проблеми у Црвеном мору услиједили су након што су два танкера натоварена саудијском нафтом погођена пројектилима на прилазима Ормуском мореузу. Том приликом убијена су два морнара.
У покушају да смање притисак на рафинерије и терминале у Црвеном мору, Саудијци су крстарећим пројектилима и ваздушним ударима засули положаје Хута, посебно око мјеста на којем се воде борбе за контролу над Баб ел Мандебом.
"Саудијски непријатељи напали су крстерећим пројектилима и авионима три наше провинције", јавила је агенција Саба, блиска Хутима.
Хути су, у знак освете, уништили колону камиона којима су Саудијци покушали да дотуре оружје влади у Адену, те напали неколико јединица ривалских снага.
Број мртвих, на обе стране, већ се мjери у стотинама. Међу мртвима, идентификована су тијела четворице Иранаца и једног Либанца, јавља Ал Арабија.
Нови талас насиља у Јемену почео је у јулу пошто је Саудијска Арабија испалила салву пројектила на аеродром у Сани, на који је у том тренутку слетио авион који је представнике Хута возио са сахране иранског верског лидера Алија Хамнеија.
Хути су, одмах, узвратили борбеним покличем "смрт Америци" и распалили по Израелу, Саудијској Арабији, бродовима у Баб ел Мандебу и ривалским фракцијама у Јемену.
Истовремено, Хути су дроновима и пројектилима засули положаје ривалских снага у Моки и затим почели јуриш на неколико висова око града Таиз. Послије неколико дана борби, Хути су избили на узвишења око Таиза, одакле, страхују посматрачи, могу да гађају бродове који, кроз Баб ел Мандеб, покушавају да се домогну Црвеног мора и даље Суецког канала.
Циљеви офанзиве Хута су, како се чини, положаји владиних снага уз саму обалу, као и лучки град Мока, који се безмало мјесец дана налази на мети ракетних напада.
Контролом ових тачака, Хути би по први пут добили директан излаз на Баб ел Мандеб, који су, са више или мање успјеха, контролисали још од почетка рата у Појасу Газе крајем 2023. године.
Владине снаге, које снажно подржава Саудијска Арабија, одмах су у зону око Моке и Таиза упутиле значајна појачања у покушају да обезбиједе пут за извоз саудијске нафте.
Хути су, одмах, упозорили противнике да ће "свако кретање трупа и опреме" сматрати чином непријатељства и пуцати без додатних упозорења.
Заузимање положаја на самим обалама Баб ел Мандеба ојачало би преговарачку позицију Хута у евентуалним будућим преговорима са Ријадом и јеменском владом, али и представљало озбиљан економски адут у односима са остатком света.
Битка између Америке и Ирана око контроле Ормуског теснаца учинила је Баб ел Мандеб најзначајнијим поморским путем на Блиском истоку, од чије проходности зависи трговине између Европе и Далеког истока.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
32
08
31
08
19
08
14
08
13
Тренутно на програму