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Десет година постојања родитељске куће "Искра"

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08.09.2026 08:04

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Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра" из Бањалуке данас обиљежава 10 година постојања Родитељске куће у којој је до сада боравило више од 260 породица.
Фото: Udruženje ISKRA Banja Luka

Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра" из Бањалуке данас обиљежава 10 година постојања Родитељске куће у којој је до сада боравило више од 260 породица.

Изградња и опремање Родитељске куће у Бањалуци реализовани су захваљујући средствима прикупљеним током традиционалне хуманитарне акције "С љубављу храбрим срцима", која је одржана у децембру 2014. године под покровитељством предсједника Републике Српске.

Родитељска кућа "Искра" првенствено је намијењена за бесплатни смјештај родитеља који бораве уз своје дијете током терапије, али и за дјецу.

Управник Родитељске куће Катица Керкез рекла је Срни да у Родитељској кући тренутно борави седам породица и да су сви апартмани попуњени.

"Дјеца која живе далеко у паузи терапија не могу отићи својој кући и зато бораве у Родитељској кући. Изузетно је значајно и што је Родитељска кућа близу Универзитетског клиничког центра, што родитељима даје сигурност за вријеме терапије", истиче Керкезова.

Нагласила је да је важност Родитељске куће у томе што дијете може да проводи вријеме са вршњацима, а родитељи са другим родитељима и да међусобно подијеле искуства.

Она је захвалила свима који су били уз Удружење родитеља "Искра" свих ових година - здравственим радницима - првенствено на Одјељењу дјечије хематоонкологије, потом донаторима, волонтерима, пријатељима, свим људима великог срца који су разумјели да помоћи породици која се бори за живот свог дјетета значи учинити нешто заиста велико.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Родитељска кућа Искра

Бања Лука

Годишњица

С љубављу храбрим срцима

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