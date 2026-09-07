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У књизи жалости уписано: "Док су Срби живи, живиш и ти генерале"

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07.09.2026 09:47

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Дјечак салутира испред плаката бившег генерала Војске Републике Српске Ратка Младића, испред цркве у Бањалуци, у Босни и Херцеговини, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Radivoje Pavicic

"Док су Срби живи, живиш и ти, генерале" - једна је од најсвјежијих порука које су у Бањалуци борци Војске Републике Српске уписали у књигу жалости отворену поводом смрти генерала Ратка Младића.

Књига жалости, у коју се и у овим тренуцима, односно на дан сахране Младића, уписују борци Војске Републике Српске и даље је испред Централног спомен-обиљежја погинулим борцима у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.

"Овдје сам, два километра прелазећи са штаком дошао да упишем неколико ријечи за команданта. Прешао бих и сто пута више", изјавио је Срни један од оних који су се уписали у књигу жалости.

Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа, након што је Механизам у Хагу више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији. Биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

генерал Ратко Младић

књига жалости

Република Српска

Војска Републике Српске

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