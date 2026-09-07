У књизи жалости уписано: "Док су Срби живи, живиш и ти генерале"

Аутор:АТВ редакција
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"Док су Срби живи, живиш и ти, генерале" - једна је од најсвјежијих порука које су у Бањалуци борци Војске Републике Српске уписали у књигу жалости отворену поводом смрти генерала Ратка Младића.
Књига жалости, у коју се и у овим тренуцима, односно на дан сахране Младића, уписују борци Војске Републике Српске и даље је испред Централног спомен-обиљежја погинулим борцима у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Овдје сам, два километра прелазећи са штаком дошао да упишем неколико ријечи за команданта. Прешао бих и сто пута више", изјавио је Срни један од оних који су се уписали у књигу жалости.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа, након што је Механизам у Хагу више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији. Биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду, преноси Срна.
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