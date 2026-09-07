Велики број људи из Републике Српске кренуо ка Београду

Аутор:АТВ редакција
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Велики број грађана Републике Српске кренуо је током ноћи пут Београда, како би одао помен свом ратном команданту Војске Републике Српске, генералу Ратку Младићу.
Пет аутобуса са демобилисаним борцима, члановима породица погинулих бораца и грађанима кренуло је јутрос из Зворника у Београд на сахрану генералу Ратку Младићу, рекао је Срни предсједник Градске организације породица погинулих и заробљених бораца и нестали цивили Миливоје Марковић.
Он је навео да су аутобуси попуњени до посљедњег мјеста, као и да им се јавио велики број Зворничана који ће својим аутомобилима путовати у Београд.
Додао да је ће грађани и даље моћи да се упишу у књигу жалости, која је отворена у Спомен соби за 1.080 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Република Српска
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Грађани су јутрос и у три аутобуса отпутовали из Братунца на сахрану некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића у Београду, изјавио је Срни предсједник братуначке Борачке организације Зоран Гвозденовић.
Он је рекао да је превоз за Београд обезбиједила Борачка организација и да је отпутовало 155 људи.
Из сусједне Сребренице није организован превоз за одлазак на Младићеву сахрану.
Генерал Младић биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду.
Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа, након што је Механизам у Хагу више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији, преноси Срна.
Велики број Добојлија отпутовао је данас у Београд да ода пошту команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу и присуствује његовој сахрани, рекао је Срни предсједник Скупштине Градске борачке организације Добој Перо Тубић.
Он је навео да су четири аутобуса и велики број путничких аутомобила јутрос организовано кренули за Београд.
Тубић је рекао да је ковчег са тијелом генерала Младића изложен од 7.00 до 12.00 часова у Храму Светог апостола и јеванђелисте Луке у београдском насељу Видиковац.
Опијело генералу Младићу биће служено у овој цркви у 12.00 часова.
Генерал Младић биће сахрањен уз највише војне почасти у 13.30 часова на Топчидерском гробљу.
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа.
Хашки Механизам је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србији.
Велики број Приједорчана отпутовао је у Београд да ода пошту некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу и присуствује његовој сахрани, рекао је Срни предсједник приједорске Борачке организације Војислав Кондић.
Он је навео да су три аутобуса и око стотину путничких аутомобила ноћас организовано кренули за Београд.
Ковчег са тијелом генерала Младића изложен је у Храму Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће у 12.00 часова бити служено опијело.
Генерал Младић биће сахрањен уз највише војне почасти у 13.30 часова на Топчидерском гробљу.
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