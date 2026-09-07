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Вулин: Не може нас нико да натјера да престанемо да будемо Срби

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07.09.2026 08:18

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Вулин: Не може нас нико да натјера да престанемо да будемо Срби
Фото: ATV

Не може нас нико да натјера да престанемо да будемо Срби, рекао је за АТВ Александар Вулин, сенатор Републике Српске испред Цркве Светог Луке гдје хиљаде људи одају почаст генералу Ратку Младићу.

"Овдје су људи сви годишта и занимања, ово су Срби. Срби су дошли да поздраве свог хероја. Генерал Младић је више него икада постао дио нашег свакодневног живота. Генерал Младић је данас сабрао Србе. Потврдио је да најбоље Србе убијају везне у тамници. Њега је продала претходна влада, али га никада није продао српски народ", рекао је Вулин.

Он каже да није није могао натјерати народ да дође да није желио.

"Ово је народна сахрана, не можете ви да натјера оволико народа да дођу, не треба да бринемо шта ће други рећи о њему, него шта ћемо ми рећи, а ми данас говоримо само најбоље", каже Вулин и додаје:

"Будемо ли чекали да нам други буду писали историју нећемо знати ко је генерал Младић".

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Тагови :

Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

Александар Вулин

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