Како је Младић шапком намагарчио америчког генерала и приредио му смјену

Коментари:0
Дарко Младић, син Ратка Младића, на очев сандук је донио одликовања и шапку коју је користио некадашњи генерал Војске Републике Српске.
Младићева шапка подсјетила је на дешавање из 1994. године када је генерал војске Републике Српске намагарчио америчког генерала Веслија Кларка и гурнуо га у скандал који га је коштао функције.
Тих ратних година било је пуно ситуација где су генерал Младић сусретао са страним официрима како УНПРОФОРА тако и оних који су походили разорену БиХ као чланови разних војно-дипломатских мисија. Неки су у сусрету са генералом Младићем видјели своју прилику за популаризацију себе и своје функције, а неке је сусрет са генералом Младићем могао да кошта и војне каријере попут генерала Веслија Кларка, који је насјео на цијелу причу у Бањалуци ратне 1994. када га је убиједио послије састанка и ручка да замијене капе, због чега су пљуштале смјене у Вашингтону, а посебно у Стејт Депратменту, па је са функције одлетио и новопостављени амбасадор САД у Сарајеву.
Ова прича сликовито је описана у две књиге високих британских официра бившег генерала и команданта УНПРОФОРА од јануара 1994 до јануара 1995. сер Мајкла Роуза и његовог личног преводиоца и сарадника високог британског официра спрског порекла Милоша Станковића ( британско име у Босни Мајкл Стенли).
Ова прича почела је ратне 1994. тачније 26. августа, када се у Сарајеву са гомилом ађутаната и тјелохранитеља појавио онизак генерал сиве косе са три звјездице на својој маскирној капи. Радило се о генералу Веслију Кларку, који је тада обављао функцију начелника оперативног одјељења Пентагона. Он је као дотад утицајни официр и блиски пријатељ Била Клинтона ( потичу из истог мјеста Лилтл Рок у Арканзасу и заједно су студирали на Оксфорду) стигао у Сарајево у команду УН да се упозна са планом "Опреми и обучи", који је Вашингтонска администрација намјеравла да спроведе са Муслиманима и Хрватима. Послије састанка са тадашњим заповједником УНПРОФОР- а у БиХ генералом сер Мајклом Роузом, тражио је, додуше на приједлог генерала Роуза да се састане и са генералом Ратком Младићем како би га упозорио каква ће бити судбина Срба ако не потпишу план Контак групе, "Биће суочени са војном силом САД".
Генерал Роуз признаје у својој књизи "Мисија у Босни" (српско издање из 2002) да је упозоравао генерала Кларка да избјегава публицитет у Младићевом присуству, што очито он није послушао. Сам Роуз и његов лични преводилац Мајкл Стенли (Милош Станковић) у својим књигама кажу да Кларк није био спреман и припремљен за састанак са генералом таквог калибра, као што је Младић.
На почетку састанка он је Младића претећим тоном упозорио на статус САД као свјетске суперсиле, наглашавајући да ће у блиској будућности Америка почети да наоружава муслиманску војску и да је заказао састанк јер га занима реакција Срба.
Младић је на ову изјаву по ријечима генерала Роуза и мајора Стенлија скочио као опарен и из себе избацио бујицу реченица, говорећи Веслију да ако САД уђу у рат на страни Муслимана БиХ више неће бити. Генерал Кларк је према неким присутним свједоцима био збуњен и помало уплашен. Младића је покушао да смири изјавама "да Србе цијени као изузетне борце и да се слаже да не треба Србима пријетити и да му је стало до мирног рјешења кризе".
Крај састанка прошао је у помирујућем тону, али је Младић за свог госта припремио на крају састанка и мало изненађење.
Младић је показао на Кларкову капу са три звездице, када је овај намјеравао да стави на главу на излазу из зграде гдје се састанак одржавао и тражио да је погледа, а за узврат је скинуо своју шапку и хемијском оловком ћирилицом написао унутар капе "Р. Младић". Генералу Кларку се ова ствар толико допала тако да је на главу ставио Младићеву шапку, док је генерал Младић ставио на главу Кларкову капу са три звјездице. Са различитим капама изашли су пред гомилу новинара који су овјековјечили овај снимак.
Интересантно је да генерал Кларк није примијетио да га снимају па су камере забиљежиле како се шали са Младићем, који је му је говорио "Ко каже да те се бојим. Ево разоружаћу се пред тобом", када је извадио свој пиштољ CZ 99 и предао га изненађеном Веслију, који се највише обрадовао пиштољу попут правог каубоја. На пиштољу су биле угравиране ријечи "Од генерала Младића", пише генерал Роуз.
Кларк је пун утисака и са поклоном од Младића отишао назад у Вашингтон, гдје је послије два дана од повратака доживио рибање у Пентагону и Стејт департменту зашто се састао са Ратком Младићем и зашто је носио српску шапку на глави. Весли Кларк је експресно смијењен са положаја начелника за стратегијско планирање и отјеран за команданта Јужне команде гдје је остао годину дана, а вратио се поново у центар екс Југословенских збивања прије свега захваљујући пријатељству са Билом Клинтоном.
Амбасадор у БиХ Виктор Јакович екпресно је због овог састанка враћен у Вашингтон са критиком зашто није спријечио Веслијев самоиницијативни састанак са Ратком Младићем због чега је изгубио амбасадорско мјесто у БиХ.
(Курир)
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
16
11
10
11
08
11
03
10
54
Тренутно на програму