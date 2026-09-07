Медведев испао са Ју-ес опена, срушио га Американац

Аутор:АТВ редакција
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Данил Медведев завршио је учешће на УС опену у осмини финала!
Руски тенисер није успио да пронађе одговор на расположеног Френсиса Тијафоа, који је пред домаћом публиком направио велики подвиг и славио у три изузетно неизвјесна сета.
Френсис Тијафо пласирао се у четвртфинале УС опена пошто је послије скоро три сата борбе савладао некадашњег шампиона турнира Данила Медведева резултатом 7:6 (1), 6:4, 7:6 (6).
Био је то велики тренутак за америчког тенисера, који је коначно успио да сруши ривала који му је годинама представљао праву ноћну мору.
Прије овог сусрета Медведев је имао огромну предност у њиховим међусобним дуелима - славио је чак шест пута у седам одиграних мечева! Тијафо је сада успио да промјени историју њиховог ривалства и избори пласман међу осам најбољих у Њујорку.
Први сет био је права драма и трајао је чак сат и 14 минута.
Медведев је у једном тренутку сервирао за освајање сета при резултату 6:5, али је Тијафо успио да направи брејк и избори тај-брејк. Ту је Американац одиграо готово савршено и препустио Русу само један поен.
Био је то тренутак који је променио ток меча.
Тијафо је затим освојио и други сет са 6:4, па се Медведев нашао у огромном проблему.
Руски тенисер није желио да се преда без борбе.
Трећи сет донио је нову велику драму, а одлука је поново пала у тај-брејку. Медведев је покушавао да продужи меч и избори четврти сет, али је Тијафо још једном показао изузетну смиреност у кључним тренуцима.
Американац је на крају славио са 8:6 у тај-брејку трећег сета и послао једног од најискуснијих играча турнира кући.
Посебно болан тренутак за Медведева догодио се при самом крају, када је направио двоструку сервис грешку у веома важном тренутку тај-брејка.
Тијафо није скривао одушевљење послије можда и највеће победе на овогодишњем турниру.
"Какав меч. Ово је први пут да сам га савладао у такмичарском мечу, тако да сам изузетно узбуђен због тога", поручио је Американац.
Посебно је уживао у атмосфери на стадиону „Луј Армстронг“, који је послије меча назвао "тереном народа".
Тијафо је на том стадиону наставио невероватну серију и сада има савршених десет победа у десет наступа на УС опену!
Тијафо ће у четвртфиналу играти против још једног Американца - Алекса Микелсена.
Биће то прилика да настави велики поход ка завршници турнира, док је за Медведева још један УС опен завршен много раније него што је желио.
(Курир)
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