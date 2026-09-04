Шокантне тврдње легендарних Американаца о Ђоковићу уздрмале тениски свијет!

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи амерички тенисери Сем Квери и Џон Изнер изразили су велику забринутост због тренутне ситуације у којој се налази Новак Ђоковић, нагласивши да године нису главни проблем са којим се суочава најбољи играч свих времена.
Иако је током сезоне стигао до финала Аустралијан опена и полуфинала Вимблдона, отворило се питање шта је узроковало изненадни пад у игри.
Изнер је увјерен да је ријеч о здравственим тегобама и одређеној врсти болести са којом се Ђоковић већ неко вријеме не успијева у потпуности изборити. Ипак, високи Американац вјерује да је то само привремена препрека те да ћемо, чим Новак пронађе адекватно рјешење за здравствени проблем, поново гледати српског аса на препознатљивом, шампионском нивоу.
„Ово није најбоља верзија Новака, то знамо. Са 39 година не можемо очекивати да буде добар као што је био претходних година. Али мени се чини као да се бори са неком акутном болешћу коју не може сасвим да преболи. За мене, ово је више као да се бори са неком врстом болести, а не као да је потпуно мртав са 39 година“, рекао је Американац у емисији „Нотинг Мејџор Шоу“ и додао:
„Нико не зна са чиме се бори. Ако некако може да превазиђе ово и врати се 100 одсто здрављу, онда мислим да ћемо га видјети како релативно добро игра на гренд слем турнирима у будућности, ако и даље жели да настави да игра ове велике турнире. За сада га ова болест уништава“, каже некадашњи осми тенисер свијета, а преноси Курир.
Сем Квери се у потпуности сагласио са Изнером, истакнувши да вјерује у способност српског аса да стигне до историјског, 25. гренд слем трофеја.
„Ово повраћање по цијелом терену као што је урадио и изгледање лоше као у Синсинатију. То није само резултат тога што је стар, то је резултат тога што је једноставно болестан. Нешто тренутно није у реду“, каже Американац и поентира:
„Шта год људи жељели да кажу, он није тако далеко. Карлос има мање проблеме са повредом, Јаник такође. Ако се ствари поклопе, можда и успије, али је очигледно да постаје све теже.“
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