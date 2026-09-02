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Арина Сабаленка заиграла у прозирној хаљини: Кога браге шта други мисле?

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02.09.2026 19:29

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Арина Сабаленка заиграла у прозирној хаљини: Кога браге шта други мисле?
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Прва тенисерка свијета Арина Сабаленка привукла је велику пажњу јавности на овогодишњем УС Опену, али не само због резултата. Бјелорускиња се у мјешовитом дублу појавила у необичној мрежастој наранџасто-црној хаљини која је откривала дио тијела, а њен избор одјеће изазвао је бројне реакције публике.

Док су поједини љубитељи тениса сматрали да такав изглед није примјерен првој тенисерки свијета, Сабаленка се није посебно обазирала на критике. Говорећи о опреми бренда Најки (Nike) и скупоцјеном накиту који је носила, објаснила је да је цијели стајлинг био инспирисан кошарком и Њујорком. Додала је да су и ранији турнири ове године имали посебне спортске мотиве.

На коментаре критичара имала је кратак и директан одговор.

„Кога брига шта људи мисле?“, поручила је Сабаленка, јасно показујући да јој туђе мишљење неће промијенити однос према властитом стилу.

Арина Сабаленка
Арина Сабаленка
Tanjug/AP/Seth Wenig

Ипак, њен наступ у мјешовитим паровима није дуго трајао, јер су она и Новак Ђоковић елиминисани већ у осмини финала. Бољи су били Патен и Синијакова.

Много успјешнији почетак турнира Сабаленка је имала у појединачној конкуренцији. Прва носитељка УС Опена рутински је савладала Камилу Осорио, а на том мечу појавила се у потпуно наранџастој верзији исте опреме. Управо се тај дизајн, како је истакла, посебно издваја по својој јединствености.

Осим борбе за још један гренд слем трофеј, Сабаленка у Њујорку има прилику да оствари и велики историјски подвиг. Бјелорускиња покушава да освоји трећу узастопну титулу на УС Опену, што је посљедњи пут пошло за руком Серени Вилијамс.

На том путу наредна препрека биће јој млада руска тенисерка Полина Јаценко, против које ће играти у другом колу.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

Арина Сабаленка

тенис

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