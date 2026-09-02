Logo

Ђоковић проговорио о здравственом стању након мука на УС опену

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 11:56

Коментари:

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Новак Ђоковић доживио је пораз у првом колу УС Опена, у мечу који су обиљежили велики здравствени проблеми српског тенисера, а у једном моменту је чак и повраћао на терену.

Саво Минић

Република Српска

Подршка Владе како би се унаприједиле услуге Института "Др Мирослав Зотовић"

Амерички медији су га ухватили на улицама Њујорка гдје су га упитали за здравствено стање.

"Боље. Мало боље. Мало боље“, рекао је 39-годишња тениска легенда за ТМЗ Спортс.

Ово је био први пут да је Ђоковић изгубио у првом колу УС Опена, али ствар није била у томе да је једноставно играо лош тенис.

Новак је био болестан, повраћао је неколико пута током меча.

Еври

Србија

Жена насјела на превару: Дала 30.000 евра за наводно лијечење кћерке, паре оставила у канти

Њујоршка публика је очигледно видјела да се мучи и урадили су све што су могли како би 24-струког освајача Гренд слем титула погурали до побједе, док су хиљаде навијача скандирале његово име.

Чак ни уз подршку цијелог стадиона то није било довољно за Ђоковића у недјељу, али то не значи да тај гест није изузетно цијенио.

Дијете

Свијет

Ова држава постаје суперстара, даје 92.700 КМ по дјетету

"Увијек љубав. Увијек љубав и захвалност на подршци", рекао је Новак.

Закључак је да Србин још увијек није на 100%, али се опоравља.

Подсјећамо, Ноле се налази на прелиминарној листи учесника АТП турнира у Пекингу 2026, што значи да би српски ас послије чак 11 година могао да се врати у Кину. Међутим, то све остаје под великим знаком питања.

(Независне)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Новак Ђоковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

Тенис

Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

1 д

0
Новак Ђоковић остао сам

Тенис

Новак Ђоковић остао сам

1 д

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Тенис

Болни призори: Ђоковић плаче и игра

2 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Катастрофа за Ђоковића на УС Опену

2 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима