Ђоковић проговорио о здравственом стању након мука на УС опену

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић доживио је пораз у првом колу УС Опена, у мечу који су обиљежили велики здравствени проблеми српског тенисера, а у једном моменту је чак и повраћао на терену.
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Амерички медији су га ухватили на улицама Њујорка гдје су га упитали за здравствено стање.
"Боље. Мало боље. Мало боље“, рекао је 39-годишња тениска легенда за ТМЗ Спортс.
Ово је био први пут да је Ђоковић изгубио у првом колу УС Опена, али ствар није била у томе да је једноставно играо лош тенис.
Новак је био болестан, повраћао је неколико пута током меча.
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Њујоршка публика је очигледно видјела да се мучи и урадили су све што су могли како би 24-струког освајача Гренд слем титула погурали до побједе, док су хиљаде навијача скандирале његово име.
Чак ни уз подршку цијелог стадиона то није било довољно за Ђоковића у недјељу, али то не значи да тај гест није изузетно цијенио.
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"Увијек љубав. Увијек љубав и захвалност на подршци", рекао је Новак.
Закључак је да Србин још увијек није на 100%, али се опоравља.
Подсјећамо, Ноле се налази на прелиминарној листи учесника АТП турнира у Пекингу 2026, што значи да би српски ас послије чак 11 година могао да се врати у Кину. Међутим, то све остаје под великим знаком питања.
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