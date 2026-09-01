Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић доживио је шокантан пораз на УС Опену, испао је већ у првом колу од Маријана Навонеа послије пет сетова.
Његов пораз је једна од главних тема у Њујорку, како међу новинарима тако и међу играчима. Има оних који тврде да је његово вријеме прошло и да је ово показатељ да треба да иде у пензију. То је нешто о чему је његов отац Срђан јавно причао.
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Савјетовао га је да оде у пензију још раније, да се повуче послије освајања златне медаље на Олимпијским играма у Паризу 2024. године. Хтио је да се његов насљедник повуче док је на врхунцу, али га није послушао.
"Рекао сам му то када је освојио Олимпијске игре. Дошао је кући у Београд и рекао сам му – ‘Сине, зар ти већ није доста? Зар не треба да објавимо крај твоје каријере, имаш већ 37 година’. Наљутио се на мене, одговорио ми је ‘О чему причаш, шта ме тјераш да радим’. Тако да му сада више ништа не говорим. Играће тенис докле год он мисли да може да игра", рекао је Срђан Ђоковић, преноси "БЛ портал".
Новак Ђоковић је у у свом документарном филму “Зимски вук” забранио да се прича о пензији. Није желио да то буде једна од главних тема.
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"Заиста се осјећам младим и даље. Не знам када ћу да завршим каријеру. Можда за годину дана, можда за још 15 година, не знам. Све док имам мотивацију, страст, али прије свега док осјећам да могу да освајам турнире и будем један од најбољих играча на свијету – желим да наставим. Искрено, немам никакав датум у глави, никакав рок до ког бих завршио каријеру", рекао је Новак у документарцу.
У истом том документарцу је на тему пензије причала и Јелена Ђоковић. Потврдила је да она неће бити та која ће му рећи када да “свира крај” и да је ту да га подржи.
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"Дефинитивно има помијешана осјећања у вези са крајем каријере. Један дио њега је узбуђен јер на овом свијету има још толико тога да се уради, а онда се јавља и мисао: ‘Хеј, али волим оно што сам постигао – осјећам да могу још да истрајем. Да ли би требало? Јер можда то није најбоље за моју породицу’. Тренутно му олакшавам ситуацију тиме што смо ми сви ми ту, уз њега. Покушавам да пронађем равнотежу, али ће Новак сам да пронађе излаз. Не желим да му говорим како то да учини. То није моја одговорност", поручила је Јелена Ђоковић.
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