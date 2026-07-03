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Оригинал фалсификата: Стихија политичких збивања и судбина три ратна друга

Извор:

АТВ

03.07.2026 19:45
Оригинал фалсификата: Стихија политичких збивања и судбина три ратна друга
Фото: атв

'Оригинал фалсификата' је југословенски драмски филм из 1991. године у режији Драгана Кресоје.

Радња прати три ратна друга Павла, Стојана и Драгишу који послије ратних година заузимају различите положаје у свом мјесту. Павле предаје дјеци у мјесној школи, Стојан постаје секретар комитета Партије, док Драгиша ради у УДБ-и. Пријатељству на пут стаје љубав, јер се Павле заљубљује у Стојанову вјереницу Лену с којом чека и дијете. Међутим, Павла одводе на Голи оток, а Стојан у том периоду жени Лену и тек рођеном дјетету даје своје презиме.

Стихија политичких збивања замрсила је конце њихових живота, и они постају њен саставни дио.

Филм је добитник више награда и посљедњи званични југословенски кандидат за Оскара за најбољи филм на страном језику.

'Оригинал фалсификата' субота у 21 час и 30 минута.

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