Оригинал фалсификата: Стихија политичких збивања и судбина три ратна друга

Извор:
АТВ
'Оригинал фалсификата' је југословенски драмски филм из 1991. године у режији Драгана Кресоје.
Радња прати три ратна друга Павла, Стојана и Драгишу који послије ратних година заузимају различите положаје у свом мјесту. Павле предаје дјеци у мјесној школи, Стојан постаје секретар комитета Партије, док Драгиша ради у УДБ-и. Пријатељству на пут стаје љубав, јер се Павле заљубљује у Стојанову вјереницу Лену с којом чека и дијете. Међутим, Павла одводе на Голи оток, а Стојан у том периоду жени Лену и тек рођеном дјетету даје своје презиме.
Стихија политичких збивања замрсила је конце њихових живота, и они постају њен саставни дио.
Филм је добитник више награда и посљедњи званични југословенски кандидат за Оскара за најбољи филм на страном језику.
'Оригинал фалсификата' субота у 21 час и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
37
20
36
20
23
20
18
20
13
Тренутно на програму