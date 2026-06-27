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Ретроспектива прве сезоне

Извор:

АТВ

27.06.2026 16:00
Ретроспектива прве сезоне

Уз разговор Ене Митровски, ауторке емисије и Милице Марјановић, новинарке и водитељке листамо најљепше странице протекле сезоне и присјећамо се тренутака који су обиљежили 'Арт радар'.

Формат 'Арт радар' је емисија која вам је откривала људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Кроз протеклу сезону донијели смо седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп-арта, те успјешно испунили нашу мисију.

Арт радар, јер култура је важна!

Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.

Арт радар', недјеља у 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Арт радар

Ена Митровски

Милица Марјановић

АТВ

култура

Умјетност

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