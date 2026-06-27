Ретроспектива прве сезоне

Извор:
АТВ
Уз разговор Ене Митровски, ауторке емисије и Милице Марјановић, новинарке и водитељке листамо најљепше странице протекле сезоне и присјећамо се тренутака који су обиљежили 'Арт радар'.
Формат 'Арт радар' је емисија која вам је откривала људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Кроз протеклу сезону донијели смо седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп-арта, те успјешно испунили нашу мисију.
Арт радар, јер култура је важна!
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
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