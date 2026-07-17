Трагедија у Србији: Утопио се младић (20)

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Сјенице догодила се велика трагедија када је живот изгубио младић (20).
Према информацијама, младић се утопио, док тачне околности овог трагичног догађаја за сада нису познате.
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На мјесто догађаја изашле су надлежне службе, а у току је утврђивање свих чињеница и околности под којима је дошло до трагедије.
Више информација биће познато након завршетка истраге и званичног саопштења надлежних органа.
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