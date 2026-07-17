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Трагедија у Србији: Утопио се младић (20)

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 18:08

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Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Фото: Pexels/Senanur Ceylan

На подручју Сјенице догодила се велика трагедија када је живот изгубио младић (20).

Према информацијама, младић се утопио, док тачне околности овог трагичног догађаја за сада нису познате.

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На мјесто догађаја изашле су надлежне службе, а у току је утврђивање свих чињеница и околности под којима је дошло до трагедије.

Више информација биће познато након завршетка истраге и званичног саопштења надлежних органа.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Утопио се младић

Сјеница

трагедија

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