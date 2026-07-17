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Инфекција коже напунила педијатријске амбуланте

17.07.2026 18:22

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Последњих дана чекаонице сплитских педијатријских амбуланти су пуне ових дана због бактеријске инфекције коже, познате као Имептиго.

Ширењу болести помажу "љетни услови", односно боравак на мору и честа размјена пешкира и других ствари на плажи што олакшава пренос инфекције с дјетета на дијете.

Зараза се најчешће јавља код дјеце, углавном на лицу око носа и уста, иако се може проширити и на друге дијелове тијела.

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Инфекција углавном крене као мала рана или мјехурић која пуца и оставља жућкасту красту. Инфекција се лако шири, посебно ако дијете чеше красте или ако више особа користи исте пешкире или постељину.

Импетиго се преноси директним контактом с промјенама на кожи, али и индректно преко предмета које дијете користи.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

зараза

Имептиго

Дјеца

педијатрија

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