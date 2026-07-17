Инфекција коже напунила педијатријске амбуланте

Ширењу болести помажу "љетни услови", односно боравак на мору и честа размјена пешкира и других ствари на плажи што олакшава пренос инфекције с дјетета на дијете.

Зараза се најчешће јавља код дјеце, углавном на лицу око носа и уста, иако се може проширити и на друге дијелове тијела.

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Инфекција углавном крене као мала рана или мјехурић која пуца и оставља жућкасту красту. Инфекција се лако шири, посебно ако дијете чеше красте или ако више особа користи исте пешкире или постељину.

Импетиго се преноси директним контактом с промјенама на кожи, али и индректно преко предмета које дијете користи.

(Танјуг)