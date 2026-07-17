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Доживотна казна затвора за убиство мајке: Убадао је ножем, па маказама

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 19:03

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Петар Станковски (40) осуђен је на доживотну казну затвора због убиства мајке.

Према оптужници, злочин је почињен 11. јануара ове године у стану у Богданцима, гдје су њих двоје живјели као подстанари. Након свађе у вези са лијечењем окривљеног, у једном тренутку је из кухиње узео нож којим је мајку више пута убо у главу и врат. Пошто се нож сломио, узео је маказе и наставио да је убоде њима, а након што су се и оне савиле, из кухиње је узео још један нож за сјечење поврћа са шиљатим дијелом, којим ју је убо у врат. Од бројних убода жена је искрварила. Након инцидента, сам је пријавио инцидент полицији.

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Тужилаштво је теретило Станковског за кривично дјело "убиства на свиреп начин током породичног насиља", а пресуда је донијета након што је он у потпуности признао кривицу на суду.

Основни суд у Ђевђелији је саопштио да ће окривљени остати у притвору до правоснажности пресуде.

(Курир)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

Убиство

доживотна казна затвора

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