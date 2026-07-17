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Видовић: Маске су пале, Црнадак је сам признао за кога ради

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 20:14

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Црнадак и Видовић
Фото: Уступљена фотографија

Маске су коначно пале. Игор Црнадак је изјавом да зна ко је нови високи представник несвјесно признао да ради за стране обавјештајне службе у шта јавност Републике Српске одавно сумња, рекао је савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске и замјеник предсједника Уједињене Српске Синиша Видовић.

Он тврди да је сада јасније зашто Црнадак увијек напада све што има патриотски предзнак.

“Сад нам је јасно зашто је у НСРС упорно потенцирао причу о црвеном комбију или зашто напада предсједника Србије. Како Црнадак може са сигурношћу да зна ко је будући високи представник? Ко му је дао ту информацију? Овако је само потврдио да је одавно страни плаћеник који ради против интереса Републике Српске”, закључио је Видовић и поручио да је Уједињена Српска ноћна мора за издајнике.

“Након што је Ненад Стевандић раскринкао Небојшу Вукановића настављамо са раскринкавањем и показујемо да је Уједињена Српска ноћна мора за издајнике”.

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Тагови :

Игор Црнадак

Синиша Видовић

Коментари (4)

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