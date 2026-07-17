Пут Тјентиште-Фоча ће бити изграђен у року од двије године

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је да ће пут Тјентиште-Фоча бити изграђен у року од двије године, нагласивши да је пројектовано тако да је преко 90 одсто дионице на ограничењу од 80 километара на час.
Минић је навео да је ова путна дионица стајала скоро двије и по године, те да је узео себи у задатак да се то покрене.
"Зато смо данас дошли на овај најзахтјевнији дио. Од извођача сам упознат о детаљима гдје имамо стећке, неријешен мали дио имовинско-правних односа, али оно што је битно ово ће бити завршено у року од двије године. Тако смо договорили и то ће сигурно бити тако урађено", рекао је Минић новинарима.
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Он је додао да ће се направити велики искорак тако да ће рафтери моћи до Тјентишта да дођу путем који је пројектован тако да је преко 90 одсто путне дионице на ограничењу од 80 километара на час.
"Значи, ово је озбиљан посао, неко је ово на одличан начин пројектовао и на нама је да завршимо још ових 20 и нешто предмета имовинско-правних односа како би у континуитету све ишло било готово у наредне двије године", рекао је Минић.
Истакао је да је Фоча велико градилиште и додао да ће Свјетска банка, ако не данас, ускоро дати сагласност и биће расписан јавни позив за пут Фоча-Шћепан Поље.
Кад је у питању путни правац Фоча-Сарајево, Минић је навео да је инсистирао на трајном рјешењу проблема, али да ништа не стоји, већ се све ради.
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Он је нагласио да му је веома драго да је завршен тендер за опремање Клиничке болнице, гдје ће медицинска услуга бити на највишем нивоу, а напоменуо је и да ће у наредних мјесец дана почети радови за Медицински Факултет, као и пут за рафтере.
"Није ми још дуго остало да будем премијер неких 80-ак дана, први показатељи полако долазе на површину, а то је кад је у питању број запослених у Републици Српској, он је већи за 1.300, скоро 1.400 у односу на прошлу годину", каже Минић, преноси "Срна".
Када је у питању БДП, приходи, сви реални показатељи, Минић је навео да су све бољи и бољи јер се отвара велики инвестициони циклус од преко седам милијарди КМ.
Истакао је да са министрима обилази терен јер жели да Влада Републике Српске буде са грађанима.
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