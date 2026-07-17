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Министарство уплатило доприносе за 80 демобилисаних бораца

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:49

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уплатило је доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за 80 демобилисаних бораца, чиме су стекли услове за остваривање права на старосну пензију.

Министарство наставља континуиране активности на уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима за период од 1. јануара 1996. до 29. септембра 2000. године.

Ријеч је о демобилисаним борцима који су навршили 65 година живота, а којима недостаје стаж осигурања за наведени период како би испунили законом прописани минимални услов од 15 година стажа осигурања за остваривање права на старосну пензију.

Провјером је утврђено да је у првих шест мјесеци 2026. године укупно 80 демобилисаних бораца, који имају 65 и више година живота, испунило услове за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. По том основу уплаћено је 42.767,39 КМ.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске ће и у наредном периоду наставити са континуираним провјерама демобилисаних бораца који навршавају 65 година живота. За сва лица која испуњавају законом прописане услове биће обезбијеђена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, чиме ће им бити омогућено остваривање права на старосну пензију, саопштено је из ресорног министарства.

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Тагови :

демобилисани борци

Влада Републике Српске

саопштење

уплаћени доприноси

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

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