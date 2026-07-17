Министарство уплатило доприносе за 80 демобилисаних бораца

Аутор:АТВ редакција
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Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уплатило је доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за 80 демобилисаних бораца, чиме су стекли услове за остваривање права на старосну пензију.
Министарство наставља континуиране активности на уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима за период од 1. јануара 1996. до 29. септембра 2000. године.
Ријеч је о демобилисаним борцима који су навршили 65 година живота, а којима недостаје стаж осигурања за наведени период како би испунили законом прописани минимални услов од 15 година стажа осигурања за остваривање права на старосну пензију.
Провјером је утврђено да је у првих шест мјесеци 2026. године укупно 80 демобилисаних бораца, који имају 65 и више година живота, испунило услове за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. По том основу уплаћено је 42.767,39 КМ.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске ће и у наредном периоду наставити са континуираним провјерама демобилисаних бораца који навршавају 65 година живота. За сва лица која испуњавају законом прописане услове биће обезбијеђена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, чиме ће им бити омогућено остваривање права на старосну пензију, саопштено је из ресорног министарства.
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