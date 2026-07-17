"Конаковић у Вашингтону говорио против Српске, а прећутао сопствено политичко лицемјерје"

Аутор:АТВ редакција
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Наступ Елмедина Конаковића у Вашингтону још једном је показао оно што је одавно јасно – он никада није говорио у име БиХ, већ искључиво у име сопствених политичких амбиција и своје политичке опције, изјавила је за Срну вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"Представљати личне или страначке ставове као глас цијеле земље није државнички чин, већ покушај злоупотребе функције ради личне политичке промоције пред међународним саговорницима", истакла је Тришић Бабић.
Она је истакла да је још неозбиљније што управо Конаковић говори о тероризму, посебно о политички мотивисаном тероризму, а да при томе потпуно прећуткује оно што долази из политичког окружења којем и сам припада.
"Немогуће је занемарити чињеницу да је његова странка организовала и подстицала подршку антисемитским акцијама и ставовима званичних институција усмјереним против Конференције европских рабина. Тиме је цијелом свијету послата порука да Сарајево није онакво каквим га поједини политички кругови покушавају представити – симбол отворености и вјерске толеранције – већ средина у којој се и даље толеришу опасни и дискриминаторни обрасци понашања", указала је Тришић Бабић.
Она је навела да посебно забрињава чињеница да људи који су промовисали такве политике нису сносили никакве посљедице, напротив, и даље су дио власти, и даље обављају министарске функције и остају блиски политички партнери Елмедина Конаковића.
Због тога, каже она, његове поруке о борби против екстремизма дјелују селективно, неувјерљиво и дубоко лицемјерно.
"Да је озбиљан политичар, Конаковић би знао да се међународни углед не гради тужакањем сопствене земље, драматизацијом и неутемељеним оптужбама. Озбиљна политика подразумијева аргументе, одговорност и способност да се траже рјешења, а не да се политичке разлике износе пред међународне адресе као замјена за дијалог у оквиру институција", рекла је Тришић Бабић.
Она је указала да Конаковићев наступ у Вашингтону није показао политичку снагу, већ недостатак капацитета да понуди озбиљне и одрживе одговоре на изазове са којима се БиХ суочава.
"У времену које захтијева одговорност, стабилност и зрелост, Конаковић је понудио још једну представу умјесто политике и још једну оптужбу умјесто рјешења. У свијету којем су потребнија ријешења, он броји посљедње дане свог его туризма а Милорад Додик остаје неизбјежан партнер и саговорник на свим најважнијим мјестима", поручила је Тришић Бабић, преноси Срна
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