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Осумњиченом за убиство брата и мајке предложен једномјесечни притвор

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:31

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Аднан Локванчић убио мајку и брата
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Надлежна тужитељица Тужилаштва КС предложила је Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Аднану Локванчићу осумњиченом за окрутно убиство мајке и брата у насељу Храсница.

Притвор му је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело, саопштено је из Кантоналног тужилаштва КС.

Подсјећамо, осумњичени за двоструко убиство на свиреп начин, испитан је у Тужилаштву КС.

Он је раније у полицији изјавио да је мајку и брата "претворио у шехиде и послао их на боље мјесто".

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Тагови :

Аднан Локванчић

убио мајку и брата

свирепо убиство

Храсница

Кантонално тужилаштво Сарајево

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