Осумњиченом за убиство брата и мајке предложен једномјесечни притвор

Аутор:АТВ редакција
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Надлежна тужитељица Тужилаштва КС предложила је Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Аднану Локванчићу осумњиченом за окрутно убиство мајке и брата у насељу Храсница.
Притвор му је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело, саопштено је из Кантоналног тужилаштва КС.
Подсјећамо, осумњичени за двоструко убиство на свиреп начин, испитан је у Тужилаштву КС.
Он је раније у полицији изјавио да је мајку и брата "претворио у шехиде и послао их на боље мјесто".
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