Ухапшени због крађе каблова из гараже УКЦ Републике Српске, направили штету од 100.000 КМ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Бањалучка полиција ухапсила је Ведрана Г. (25) и Романа Т. (20) из Бањалуке због сумње да су из недовршене гараже УКЦ Републике Српске украли надзорну камеру и напонске каблове, причинивши штету од око 100.000 КМ.
Како сазнајемо осумњичени су каблове палили, а потом продали једној фирми. Међутим, ”зарада” која су остварили је знатно нижа од причињене штете која је процијењена на око 100.000 КМ.
У ПУ Бањалука наводе да су обојица осумњичени да су починили кривично дјело тешка крађа.
”Лица се сумњиче да су у више наврата у Бањалуци, од априла до јула ове године, из простора јавне гараже у изградњи украли напонске каблове и надзорну камеру, причинивши штету од око 100.000 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да су оперативним радом полицајци пронашли и одузели предмете који се могу довести у везу са овом крађом. Незванично сазнајемо да је пронађена украдена надзорна камера, а откивено је гдје су осумњичени продавали каблове.
”Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица В.Г. и Р.Т. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, наводи се у саопштењу.
Иначе, обојица осумњичених и раније су довођени у везу са имовинским деликтима.
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