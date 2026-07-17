Минић: Велики инвестициони циклус у Српској даје видљиве резултате

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Фочи да велики инвестициони циклус у који је ушла Република Српска почиње да даје резултате, те да је то видљиво кроз раст БДП-а, јавних прихода, броја запослених.
"У једном сложеном тренутку у свијету, када велике компаније отпуштају раднике, Република Српска има 1.300 запослених више. Раст јавних прихода доказ је повећане потрошње и повећане циркулације новца", рекао је Минић новинарима.
Минић је подсјетио да је Република Српска направила низ мјера које су, уз укидање санкција и приче да су Срби "лоши момци", представљање реалне слике српског народа, те везе са Руском Федерацијом, САД, Израелом и другим, почеле да унапређују економске показатеље у Српској.
"Доприносе смо смањили са 33 на 31 одсто, порез на доходак са десет на осам одсто, порез на добит остао је 10 одсто, а неопорезиви дио плате повећан је са 800 на 1.000 КМ", истакао је Минић.
То је, додао је Минић, индиректно 500 милиона КМ годишње подршке.
"Влада је продужила одлуку, која је требало да се стави ван снаге, о учешћу 10 фенига по литру горива. То није мало, то је мјесечно више од три милиона КМ, али због поновне ескалације сукоба на Блиском истоку у посљедњих пет дана, не желимо да наши грађани осјете посљедице у оној мјери у којој би осјетили да није одлуке Владе", рекао је Минић.
Он је подсјетио на јучерашње одлуке Владе кад је у питању роба широке потрошње и основне животне намирнице.
"Изашли смо у сусрет и послодавцима који имају само једну трговину у Републици Српској и помогли им да опстану. Много је тога урађено и задовољан сам што имамо екзактне показатеље да оно што смо причали долази на видјело", рекао је Минић, преноси Срна
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