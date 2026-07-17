Скандал у комшилуку: Полицајци имали однос у службеном ауту, муж пронашао снимке

Аутор:АТВ редакција
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Полицију у Хрватској потреса велики скандал након што је откривено да је неколико полицајаца у више наврата, за вријеме радног времена и у службеном аутомобилу, имало се*суалне односе.
Наводно су се на различитим мјестима и у различито вријеме упуштали у односе с истом женом са подручја Пожешко-славонске жупаније.
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Портал "Телеграм" наводи да има податке о идентитетима споменуте жене, као и тројице полицајаца који су у томе учествовали.
Цијели случај се, према доступним информацијама, почео расплитати након што је полиција запримила пријаву о обитељском насиљу у мјесту гдје живи споменута жена.
Након што јој је супруг одузео мобилни телефон, замолила је комшиницу да назове 112, након чега је на интервенцију стигла патрола из оближње полицијске станице.
Полицајци су након увиђаја изузели телефон, наводно зато што их је супруг упозорио да се у њему налазе компромитујући снимци.
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Извор упућен у случај наводи како су службеници полицијске станице, прегледајући садржај мобилног телефона, остали запањени када су на експлицитним фотографијама препознали своје колеге.
Према истом извору, случај се покушало заташкати, али то је постало немогуће након што је неколико компромитујућих фотографија почело кружити у јавности, због чега је догађај морао бити пријављен.
Након сазнања о догађају о којем се већ навелико прича у жупанији, "Телеграм" је у понедјељак, 13. јула, послао упит надлежној полицијској управи.
Занимало их је имају ли сазнања о непримјереном понашању најмање тројице полицајаца, односно јесу ли се упуштали у се*суалне односе за вријеме радног времена и у службеним возилима.
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Новинар је такође од полиције тражио званичну информацију о томе спроводе ли се истраге, шта је предузето и о коликом се тачно броју полицајаца ради.
У упиту су навели и презимена тројице полицијских службеника, као и иницијале жене те назив установе у којој је запослена, затраживши одговор до уторка у 12 сати.
У уторак прије поднева назвали су портпарола ПУ пожешко-славонске, која је рекла да су у управи сви још дубоко потресени због погибије колеге Марија Пјерабона у саобраћајној несрећи прошле суботе.
Новинари су замољени за стрпљење те им је обећано да ће одговорити на упит након провјере дојава, вјероватно током сриједе.
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Тог дана у 15 сати "Телеграму" је стигао врло кратак одговор, у којем није одговорено на већину послатих питања.
Одговор ПУ пожешко-славонске преносимо у цјелости: "Обавјештавамо вас да Полицијска управа пожешко-славонска не спроводи полицијске истраге у вези с наводима на које се односи ваш упит. Истовремено, у току су провјере навода о могућем непримјереном понашању једног полицијског службеника".
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