Тужилаштво предложило мјеру притвора због почињеног кривичног дјела тешка крађа

Аутор:АТВ редакција
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Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука након испитивања осумњиченог лица Џ.А. рођен 1991. године из Бара, Црна Гора, упутио је данас Основном суду у Градишци, приједлог за одређивање мјере притвора због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Тешка крађа из члана 226. став 1. КЗ РС.
У Улици Авде Ћука, у Градишци, дана 16.07.2026.године, око 02.55. часова, у намјери да противправно присвоји туђу покретну ствар осумњичени је употребом физичке снаге разбио бочно стакло на путничком возилу марке „Hyndai“ власништво Д.Ш. из Градишке, и том приликом из аутомобила отуђио и присвојио торбу у којој се налазио новац и лични документи.
Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због опасности од бјекства осумњиченог, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело сходно одредби члана 197. став 1. тачка а. и в. Закона о кривичном поступку Републике Српске.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Градишци, саопштено је из ОЈТ Бањалука.
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