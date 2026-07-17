Израелци нападнути у Будви: Летјеле столице због Палестине

Аутор:АТВ редакција
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Група израелских туриста тврди да је у Будви доживјела напад када их је, према њиховим наводима, више младића вријеђало, ударало и гађало столицама.
У Будви је у суботу нападнута група Израелаца, а детаље инцидента за израелски јавни сервис КАН пренио је један од нападнутих држављана.
"Више од десет младића нас је вријеђало, ударало ногама и гађало столицама", испричао је он.
Према његовим ријечима, један од нападнутих мушкараца задобио је прелом вилице, док се друга особа онесвијестила усљед тежине повреда.
Ово је други инцидент у Црној Гори у кратком периоду. Почетком мјесеца, израелски портал Н12 пренио је да је група израелских туриста у Плаву била изложена узнемиравању од стране двојице мјештана.
На снимку који је забиљежио један од нападача чује се како се обраћа туристима ријечима: "Правите паузу од геноцида? Не би требало да путујете, останите у мјесту које зовете Израел", рекао је један од нападача.
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