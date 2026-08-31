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Велика побједа Србије против Италије за корак ближе Свјетском првенству

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31.08.2026 23:00

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Велика побједа Србије против Италије за корак ближе Свјетском првенству
Фото: Tanjug / AP / JADRANKA ILI

Кошаркаши Србије одиграли су квалитетно у једном од најважнијих мечева квалификација за Мундобаскет и побиједили Италију у Пезару резултатом 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 12:6).

Тако су "орлови" направили велики корак ка пласману на Свјетско првенство и из августовгског прозора носе двије побједе.

Најефикаснији у репрезентацији Србије био је Алекса Аврамовић са 20 поена, а Марко Гудурић је постигао 19.

Огњен Добрић је убацио девет поена, док је Никола Јокић забиљежио осам поена и осам скокова.

У селекцији Италије истакао се Нико Манион са 23 поена. Симоне Фонтекио је постигао 15 поена, а Салију Нијанг је убацио осам.

Италија је боље отворила меч, водила је 14:8 у првој четвртини, а затим су "орлови" успјели да изједначе и пређу у вођство па су после 10 минута игре имали поен предности 20:19.

Србија је током друге дионице повећавала разлику и на полувријеме је отишла са 40:31.

Домаћа репрезентација је у трећој четвртини два пута дошла до изједначења, али је Србија успјела да одговори и врати предност пред почетак посљедњег дијела меча.

Изабраници Душана Алимпијевића су сигурном игром у посљедњој четвртини дошли до побједе и прекинули негативан низ пораза од Италије у званичним утакмицама.

Србија је другопласирана у групи са шест победа и два пораза, док је Италија на трећем месту са учинком 5-3.

У сљедећем колу, 27. новембра, Србија ће гостовати Литванији, а Италија ће дочекати Турску.

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Тагови :

Србија

кошарка

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