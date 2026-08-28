Србија креће у одлучујућу битку за Мундобаскет

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Србије овог петка настављају борбу за пласман на Свјетско првенство 2027. године, а другу рунду квалификација започињу дуелом против Исланда од 20.00 часова у Београдској арени.
Европске квалификације за Мундобаскет у Катару 2027. улазе у своју другу фазу, а 24 репрезентације спремне су за нову борбу у четвртом квалификационом прозору, који је почео 27. августа.
Пут до Катара сада је сведен на још три квалификациона прозора, а у игри је 12 мјеста која воде на Свјетско првенство наредног љета.
Преостале 24 селекције подијељене су у четири групе са по шест тимова, док ће по три најбоље репрезентације из сваке групе изборити пласман на Мундобаскет.
Оно што јавност у Србији највише занима јесте група Ј, у којој ће изабраници Душана Алимпијевића тражити карту за Катар.
У новоформираној групи, уз Србију, Турску и Босну и Херцеговину, које су из исте групе прошле у другу рунду квалификација, ту су још Исланд, Италија и Литванија, селекције са којима слиједе окршаји на путу до планетарног шампионата.
Турска је без грешке завршила први круг квалификација са свих шест побједа и сасвим очекивано у други дио улази као један од главних фаворита.
Ипак, чека је изузетно захтјевна група Ј, у којој се налази и Италија, која је у првом кругу остварила учинак 5-1.
Италијани ће у наредном прозору бити додатно појачани Симонеом Фонтекијем и Ником Манионом, док ће Србија, предвођена капитеном Николом Јокићем, увијек бити озбиљан кандидат за висок пласман.
Литванија у овом прозору неће моћи да рачуна на Јонаса Валанчиунаса и Матаса Бузелиса, али и даље има велики квалитет.
Искусни Донатас Мотиејунас враћа се у репрезентацију, док ће пажња бити усмјерена и на младог Ажуоласа Тубелиса.
Србији ће први ривал бити Исланд, екипа са којом је наш национални тим у досадашњем периоду одиграо само три меча и остварио исто толико побједа.
Посљедњи пут двије селекције састале су се на Евробаскету 2015. године, када је Србија славила убједљиво, резултатом 93:64. Од играча који су тада носили национални дрес, само је Никола Милутинов и сада у саставу.
„Орлови“ су пред овај окршај имали двије јаке провјере са селекцијом Француске, предвођеном Виктором Вембањамом. Србија је прво у Београду славила, а потом у Орлеану изгубила уз звук сирене.
Србија јесте фаворит у овом окршају, али сигурних побједа нема, па ће Исланђани послужити као добра припрема за наредни дуел са увијек неугодним Италијанима, који се игра 31. августа у Пезару.
Србија у дуел са Исландом улази са бољим учинком у досадашњем дијелу квалификација за Свјетско првенство.
„Орлови“ су остварили четири побједе и два пораза, док Исланд има учинак 3-3.
Када је ријеч о нападачком учинку, Србија је такође у предности. Изабраници селектора Алимпијевића просјечно постижу 86,5 поена по утакмици, док Исланд даје 84 поена.
Још израженија разлика види се у одбрани: Србија просјечно прима 81,3 поена, а Исланд чак 89,7, што показује да је српска селекција до сада била знатно стабилнија на дефанзивном крају терена.
Србија има и нешто бољи проценат шута из игре – 44,4 одсто према 45,7 одсто Исланда, па је домаћин у том сегменту заправо прецизнији.
Када је ријеч о шуту за три поена, Исланд је у предности са 37,6 одсто, док Србија погађа 30,9 одсто покушаја иза линије 6,75 метара.
Велика разлика постоји у скоку. Србија у просјеку биљежи 13,2 офанзивна и 20,3 дефанзивна скока, док Исланд има свега 7,3 скока у нападу, али зато 24,8 у одбрани.
То значи да би борба под обручима могла да буде један од важнијих фактора утакмице, посебно у контроли другог напада.
Форма додатно иде у прилог Србији, која је у посљедња три меча остварила двије побједе и један пораз.
У припремама за наставак квалификација Србија је у два дуела са Француском имала половичан учинак, а у посљедњем колу прве рунде квалификација за СП савладала је Босну и Херцеговину.
С друге стране, Исланд је у посљедње три утакмице уписао побједу против Велике Британије (88:86), али и поразе од Италије (83:102) и Литваније (82:99).
Све у свему, статистика сугерише да Србија у овај дуел улази као квалитетнија и дефанзивно стабилнија екипа, са бољим скором и знатно мањим бројем примљених поена.
Исланд, међутим, има бољи проценат шута за три поена и веома је добар у дефанзивном скоку, па би Србија морала да обрати посебну пажњу на контролу рекета и шут са дистанце.
„Све што смо хтјели да постигнемо су успјели и задовољни смо. Сада долази главно. Џаба све прије, ако не завршимо у истом тону. Очекујемо да врхунац позитивне енергије буде на наредним мечевима. Свјесни су људи да је Исланд побиједио Италију и Литванију у претходном периоду. Имају и побједу над Турском. То је екипа која даје висок број поена и ако им допустите да играју тако, може свашта да се деси. Момци су професионалци, пуни одговорности и свјесни су да не размишљамо о Италији. Исланд је екипа која гаји специфичну кошарку, која одговара моделима савремене кошарке. Најопаснији су у нападу. Траже ране шутеве за три поена и погађају у високом проценту. То су главне карактеристике. Ако урадимо што је до нас, не би требало да имамо проблема“, рекао је селектор Алимпијевић, који неће моћи да рачуна на Николу Ђуришића због истегнућа мишића.
Огњен Добрић каже да играчи још не размишљају о Италији, већ да је у центру пажње меч са Исландом, којим почиње друга фаза квалификација за Свјетско првенство.
„Исланђани су показали у досадашњем дијелу квалификација да могу да играју квалитетну кошарку. Ако их потцијенимо, мислим да можемо да имамо проблем. Све је до нас, мислим да морамо да наметнемо темпо и начин на који ми морамо да играмо. То је начин који ће нас довести до побједе. Италија је тек друга утакмица, нисмо још причали о томе. Морамо једно по једно, не смијемо да кикснемо. Имали смо два пораза од Турске, сад нам је свака утакмица много битна. Од суботе размишљамо о Италији“, изјавио је Добрић.
(Б92)
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