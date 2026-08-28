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Никола Жигић преминуо у кабини камиона док је чекао истовар

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 09:09

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Никола Жигић преминуо у кабини камиона док је чекао истовар
Фото: Kurir/Privatna arhiva

Аутопревозник Никола Жигић (69) из Апатина преминуо је у сриједу у кабини свог камиона, док је чекао истовар у Новој Црњи. Његово тијело открио је колега, који је одмах позвао Хитну помоћ, али су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт.

"Тај колега ми је испричао да тати већ ујутро није било добро, да је пао и да је долазила хитна помоћ. Иако су му, након прегледа, рекли да мора у болницу и предложили да га одвезу, није хтио. Одговорио им је да ће још мало да одмори у кабини и да ће му послије тога сигурно бити боље. Колеги је рекао да својим камионом оде на истовар и да ће се видјети кад се врати, а он мало да одспава. Међутим, кад се вратио, тата је, нажалост, већ био мртав", кроз сузе прича Николин син, Миле.

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Смрт је, додаје, констатовала докторица која је истог јутра била и на интервенцији, а са којом је разговарао дан послије трагедије, када је отишао у Нову Црњу, како би прибавио документацију и обавио све неопходне припреме за превоз очевог тијела до Апатина.

"Рекла ми је да је отац преминуо врло брзо након што су они отишли, вјероватно чим је прилегао у кабини. Да ли би преживео да је пристао да оде у болницу, не зна се. Једино што знамо је да му се испунила жеља да, кад год да дође, смрт дочека за воланом свог камиона, који је толико волио", додаје Миле.

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Породица Жигић је дошла у Апатин из Личког Петровог Села, августа 1995. године. Довезли су се својим камионом, пошто је Никола и у завичају радио као аутопревозник. Наставио је тиме да се бави и у новој средини, до посљедњег дана.

Иза себе је оставио два сина, кћерку и троје унучади. Супруга му је преминула прије 13 година.

Сахрана Николе Жигића биће у суботу у 18 часова на Градском гробљу у Апатину.

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Тагови :

Аутопревоз

Камион

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