Убијен дјечак (14), тинејџер (17) га ножем избо насред улице: Ужас у Призрену

Аутор:АТВ редакција
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Стравичан злочин какав регион не памти одиграо се синоћ у Призрену!
Дјечак од свега 14 година звјерски је нападнут и избоден ножем насред улице, а упркос очајничкој борби љекара да му спасу живот, подлегао је језивим повредама у болници!
Драма је почела око 23.45 часова када су пролазници алармирали полицију и затекли сцену из најгорих ноћних мора. Тинејџер (14) је непомично лежао у локви крви са тешким ранама од сјечива.
Екипе Хитне помоћи под ротацијама су стигле на мјесто окршаја, одмах му пружиле прву помоћ и превезле га у Регионалну болницу у Призрену. Нажалост, љекови и напори љекара нису могли да га спасу – младић је издахнуо убрзо по пријему.
Док се одвијала драма у болници, полицијске патроле су блокирале тај дио града и отпочеле потрагу. Само неколико улица даље, лоциран је и ухапшен 17-годишњи тинејџер! Код њега је одмах пронађен и заплијењен нож којим је, како се сумња, извео овај крвави пир.
– Тијело несрећног дјечака послато је на Институт за судску медицину ради обдукције по налогу тужиоца. Осумњиченом малољетнику одређено је задржавање. Занимљиво је да ни жртва ни нападач раније нису имали никакав досије у полицији. Истрага се наставља под велом тајне – наводи извор из полиције.
Основно тужилаштво у Призрену открило је детаље језивог напада и потврдило да је случај званично окарактерисан као тешко убиство.
– Сумња се да је 17-годишњак хладнокрвно одузео живот 14-годишњем дјечаку убодима ножем. Сви материјални докази са лица мјеста су обезбијеђени и уврштени у предмет. Против осумњиченог је покренут поступак за тешко убиство и неовлашћено ношење оружја. У законском року тужилаштво ће тражити најстроже мјере задржавања – саопштено је из тужилаштва.
Мотив овог крвавог обрачуна малољетника и даље је непознат, а полиција и форензичари чешљају терен и испитују свједоке како би открили шта је претходило овој великој трагедији.
(Телеграф.рс, Лајми.нет)
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