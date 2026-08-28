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Састанак Путина и Лукашенка сутра у Москви

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 10:27

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Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин састаће се сутра са предсједником Бјелорусије Александром Лукашенком, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Контакти са предсједником планирани су за суботу", рекао је Песков.

Он је подсјетио да је Лукашенко јуче допутовао у посјету Москви, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Лукашенко

Владимир Путин

Москва

Русија

Састанак

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