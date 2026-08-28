Састанак Путина и Лукашенка сутра у Москви

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин састаће се сутра са предсједником Бјелорусије Александром Лукашенком, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Контакти са предсједником планирани су за суботу", рекао је Песков.
Он је подсјетио да је Лукашенко јуче допутовао у посјету Москви, преноси Срна.
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