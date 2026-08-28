Објављен драматичан снимак спасавања из Непала

Аутор:АТВ редакција
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Непалска војска објавила је снимак драматичног спасавања двојице људи из тунела хидроелектране у округу Расува, једном од најтеже погођених подручја након катастрофалних бујичних поплава.
На снимку се види како војници извлаче двојицу мушкараца прекривених блатом из тунела, а затим их преко клизавог терена препуног наноса преносе низ стрму падину. Једног од спасених војници су носили на леђима.
Војска је објавила да су акцију додатно отежавали изузетно неприступачан терен и опасни услови на подручју погођеном поплавама.
Непалска војска јутрос је појачала операције потраге и спасавања око хидроенергетских постројења у Расуви.
На том подручју, уз ријеку Тришули, налази се неколико хидроелектрана и пројеката у изградњи, а поплаве и одрони нанијели су им велику штету.
Непалски државни медији раније су извијестили да се 60 радника једног хидроенергетског пројекта у изградњи води као нестало након што је бујица тешко оштетила градилиште.
У одвојеном случају нестало је најмање деветоро запослених у двије јужнокорејске енергетске компаније који су радили на хидроелектрани уз ријеку Тришули.
Округ Расува налази се уз границу с кинеским Тибетом и једно је од подручја која су најтеже страдала у катастрофи.
Бујичне поплаве изазване урушавањем ледењака однијеле су мостове, путеве и читава насеља, због чега се до бројних локација може доћи само хеликоптерима.
Непалска полиција објавила је да је број погинулих порастао на најмање 475, док потрага за несталима и даље траје.
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