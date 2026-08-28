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Објављен драматичан снимак спасавања из Непала

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 09:44

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Непал спасавање људи евакуација поплава непогода катастрофа блато вода бујица
Фото: Facebook/PMO Nepal/printscreen

Непалска војска објавила је снимак драматичног спасавања двојице људи из тунела хидроелектране у округу Расува, једном од најтеже погођених подручја након катастрофалних бујичних поплава.

На снимку се види како војници извлаче двојицу мушкараца прекривених блатом из тунела, а затим их преко клизавог терена препуног наноса преносе низ стрму падину. Једног од спасених војници су носили на леђима.

Војска је објавила да су акцију додатно отежавали изузетно неприступачан терен и опасни услови на подручју погођеном поплавама.

Појачана потрага око хидроелектрана

Непалска војска јутрос је појачала операције потраге и спасавања око хидроенергетских постројења у Расуви.

На том подручју, уз ријеку Тришули, налази се неколико хидроелектрана и пројеката у изградњи, а поплаве и одрони нанијели су им велику штету.

Непалски државни медији раније су извијестили да се 60 радника једног хидроенергетског пројекта у изградњи води као нестало након што је бујица тешко оштетила градилиште.

У одвојеном случају нестало је најмање деветоро запослених у двије јужнокорејске енергетске компаније који су радили на хидроелектрани уз ријеку Тришули.

Стотине погинулих у катастрофи

Округ Расува налази се уз границу с кинеским Тибетом и једно је од подручја која су најтеже страдала у катастрофи.

Бујичне поплаве изазване урушавањем ледењака однијеле су мостове, путеве и читава насеља, због чега се до бројних локација може доћи само хеликоптерима.

Непалска полиција објавила је да је број погинулих порастао на најмање 475, док потрага за несталима и даље траје.

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Тагови :

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Непал

спасавање

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евакуација

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