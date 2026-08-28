Трамп креће на венецуеланску нафту

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Званичници Трампове администрације раде на споразуму којим би се обезбиједио дугорочни приступ дијелу венецуеланских резерви сирове нафте, рекли су у четвртак извори упознати са преговорима, што би на крају могло да снизи трошкове увоза нафте.
Очекује се да ће споразум, који би ускоро могао да буде потписан и објављен, бити спроведен тако да америчкој влади омогући да обезбиједи групу венецуеланских нафтних поља за развој од стране америчких компанија, навели су извори, додајући да би производња која из тога проистекне била гарантована за Сједињене Америчке Државе.
– Ово је стварно и о томе се разговара на највишим нивоима америчке и венецуеланске владе – рекао је један од извора.
Други извор рекао је да се као правни модел за спровођење споразума разматра „закуп“, након чега би услиједила аукција или тендер за додјелу сваког појединачног поља америчким произвођачима, јавља Ројтерс.
На листи од 17 поља о којима се преговара, а коју је видио Ројтерс, налазе се нова, још неразвијена поља у огромном појасу Ориноко, као и већ развијена подручја око језера Маракаибо. Неким од њих тренутно управља мала кинеска компанија чији је уговор потписан током Мадурове администрације.
Бијела кућа упутила је питања Министарству енергетике САД. Министарство за нафту Венецуеле, државна нафтна компанија ПДВСА и Министарство енергетике САД нису одмах одговорили на захтјеве за коментар. Венецуеланска министарка за нафту Паула Хенао није била доступна за коментар.
Венецуела разматра могућност да напусти Организацију земаља извозница нафте (ОПЕК) док јача везе са САД, објавио је Блумберг касно у четвртак. Венецуела, која је 1960. године била међу оснивачима организације, годинама није испуњавала квоте ОПЕК-а, пошто је њена државна нафтна индустрија трпјела због запостављања и корупције. САД су дуго у сукобу са ОПЕК-ом због његовог утицаја на цијене нафте.
Важећи прописи о угљоводоницима у Венецуели, земљи која има највеће резерве сирове нафте на свијету, не предвиђају закуп нафтних подручја, док Устав основне активности у тој индустрији резервише за државу.
Недавно реформисано законодавство о нафти омогућава управљање нафтним пољима кроз заједничка улагања и уговоре о подјели производње. Венецуеланска влада деценијама је спречавала стране произвођаче да евидентирају резерве нафте у тој земљи као своје.
Иако потпуни детаљи потенцијалног споразума између Вашингтона и Каракаса још нису познати, он би могао да покрене уставна питања и суочи се са правним изазовима, наводе стручњаци.
Аксиос је у четвртак први објавио информације о преговорима и навео да амерички министар енергетике Крис Рајт планира пут у Каракас већ сљедеће недјеље.
Откако су САД у јануару заробиле и уклониле са власти бившег предсједника Николаса Мадура, Вашингтон покушава да обезбиједи стабилан доток венецуеланске сирове нафте за америчке рафинерије, истовремено подстичући америчка улагања у енергетску индустрију те чланице ОПЕК-а, која је озбиљно ослабљена и тренутно производи око 1,25 милиона барела сирове нафте дневно.
Администрација предсједника Доналда Трампа суочава се са притиском уочи избора за Конгрес на половини мандата, заказаних за касније ове године, због раста цијена бензина. Тај притисак могао би да буде ублажен јефтинијим снабдијевањем нафтом и повећањем производње. САД такође траже рјешења за обнављање својих стратешких резерви нафте, укључујући могућност замјене сирове нафте са америчким произвођачима.
Стратешке резерве нафте САД тренутно садрже око 290 милиона барела нафте у подземним сланим пећинама, што представља око 41 одсто њиховог укупног капацитета. Недостатак средстава и текуће одржавање резерви ограничили су напоре администрације да их поново напуни након што су САД посегле за њима послије руске инвазије на Украјину 2022. године, а затим поново након почетка рата са Ираном у фебруару.
(Телеграф)
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